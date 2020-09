Michael Schulte ist in der Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" dabei.

In Staffel eins schaffte es Michael Schulte bei "The Voice of Germany" auf Platz drei. In der zehnten Staffel wird er zum Online-Coach.

In der ersten Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" hat Sänger Michael Schulte (30) im Finale den dritten Platz belegt. In der diesjährigen zehnten Staffel kehrt er zurück, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Schulte wird "bereits ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance" geben.

Bereits im vergangenen Jahr gab es die Online-Show "The Voice: Comeback Stage by SEAT". Dort erhalten Kandidaten, die in den Blind-Auditions nicht gebuzzert wurden, sowie später in den Battles oder Sing-Offs ausscheiden, eine zweite Chance. Michael Schulte wird aus ihnen ein Team formen und mit seinen zwei besten Talenten in den Liveshows antreten. Dort stellen sie sich den Halbfinalisten der Teams von Stefanie Kloß (35) und Yvonne Catterfeld (40), Samu Haber (44) und Rea Garvey (47), Mark Forster (37) sowie Nico Santos (27).

Michael Schulte: "Für mich ist es eine große Ehre"

Schulte übernimmt die Rolle von Nico Santos, der in diesem Jahr vom Online-Coach zum Coach auf dem roten Drehstuhl wechselt. Eines seiner Talente schaffte es im vergangenen Jahr sogar bis ins Finale.

Schulte freut sich über die neue Herausforderung: "Jetzt ist es schon fast zehn Jahre her, dass ich selbst als Talent dabei war und 'The Voice of Germany' ist und bleibt immer ein wichtiger und wunderschöner Teil meiner musikalischen Karriere. Für mich ist es eine große Ehre als Coach zurückzukehren. Ich denke, dass kein anderer Coach so gut nachempfinden kann, wie sich die Talente fühlen, was für ein Druck auf einem lastet und wie aufgeregt man ist. Das könnte am Ende der Vorteil meines Teams sein!"

Die Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" ist ab 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und ab 11. Oktober sonntags in Sat.1 zu sehen.