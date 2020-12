The Voice of Germany

The Voice of Germany Mit diesen Stars singen die Finalisten im Duett

Am Sonntag steigt das große Finale von "The Voice of Germany". Die verbliebenen Kandidaten können sich auf namhafte Unterstützung freuen.

Endspurt bei "The Voice of Germany" (Sat.1): Am 4. Advent entscheidet sich, wer in der Jubiläumsstaffel der Castingshow als Sieger hervorgeht. Die fünf Finalisten können sich dabei auf kompetente Unterstützung freuen. Diese namhaften Stars aus der Musikbranche sind in großen Finalshow mit dabei.

"The Voice Kids"-Talent und ein bekanntes Gesicht aus den Sing-offs

Als ehemaligem Coach ist Michael Patrick Kelly (43) die "TVOG"-Bühne nicht fremd. Gemeinsam mit dem Gute-Laune-Duo Mael (19) und Jonas (25) aus Koblenz wird das Mitglied der berühmten Kelly Family seinen Song "Beautiful Madness" performen. Selbst schon mal als Talent an der Show teilgenommen, hat hingegen Zoe Wees (18) - 2017 bei der Kinderversion "The Voice Kids". Sie wird ihren Welthit "Control" gemeinsam mit Vollblutrocker Oliver Henrich (39) aus Wülfrath zum Besten geben.

Mit dabei ist außerdem Deutschlands Popqueen Sarah Connor (40), die gemeinsam mit der Schweizer Powerstimme Paula Dalla Corte (19) aus Tägerwilen die Bühne betreten wird. Zusammen singen sie "Bye Bye" von Connors Album "Herz Kraft Werke (Special Deluxe Version)". Für weihnachtliche Stimmung wird dagegen die Samtstimme von Tosari Uduyana (19) aus Hannover am Sonntag sorgen. Den Song "Someday at Christmas" performt er mit Soulsängerin Joy Denalane (47), die bereits als Gastcoach in den Sing-Offs mit dabei war.

ESC-Sieger Duncan Laurence singt mit Realschullehrer Alessandro Pola

Das Staraufgebot komplettiert der Sieger des Eurovision Song Contests aus dem vergangenen Jahr, der Niederländer Duncan Laurence (26). Mit Realschullehrer Alessandro Pola (30) aus Karlsruhe wird er seinen Gewinnersong "Arcade" neu interpretieren. Gemeinsam mit seinen Musikkollegen und den verbliebenen Talents wird der Sänger so für einige ganz besondere Show-Momente sorgen.

Das Finale von "The Voice of Germany" steigt am kommenden Sonntag, 20. Dezember, ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn.