Die Coaches bei "The Voice of Germany".

The Voice of Germany: Sechs Coaches sind in der neuen Staffel dabei

"The Voice of Germany" geht im Herbst 2020 mit der Jubiläumsstaffel an den Start - erstmals mit sechs Coaches. Diese Stars sind dabei.

In der zehnten Staffel von "The Voice of Germany" werden sechs Coaches auf dem roten Stuhl Platz nehmen und Gesangstalente unter ihre Fittiche nehmen. Dabei bilden Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (35, "Das Beste") und Sängerin Yvonne Catterfeld (40) erstmals einen weiblichen Doppelstuhl. Zudem werden der finnische Sänger Samu Haber (44) und sein irischer Kollege Rea Garvey (47) ihr geballtes Musikwissen auf einem Stuhl vereinen. Daneben wird "The Voice of Germany"-Urgestein Mark Forster (37) Platz nehmen, ebenso wie Nico Santos (27), der im letzten Jahr bereits als Online-Coach vermeintlich ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance auf seiner Comeback Stage bot.

Auch seine Kollegen sind keine Neulinge bei "The Voice of Germany": In Staffel 6 (2016) übernahm Yvonne Catterfeld den Coach-Stuhl von Stefanie Kloß, die zwei Staffeln lang mit dabei war. Catterfeld blieb bis 2018 auf dem roten Stuhl. Rea Garvey und Samu Haber nahmen ebenfalls bereits mehrmals Platz, trafen in Staffel 4 (2014) aufeinander und kämpften jeweils für ihr Team. Unvergessen bleibt ein Kuss der beiden Kumpels vor laufender Kamera. Jetzt teilen sich der Gewinner-Coach der siebten (Haber) und der Gewinner-Coach der zweiten Staffel einen Doppelstuhl.

Besonderer Rekord für Mark Forster

Mark Forster feiert mit seinem erneuten Einsatz einen Rekord: Er ist bereits zum zehnten Mal bei "The Voice" dabei (4 Mal als Coach bei "TVOG", 5 Mal bei "The Voice Kids" und 1 Mal bei "The Voice Senior"). So viele Einsätze hat kein anderer Coach im "The Voice"-Universum. Moderiert wird die Jubiläumsstaffel von Thore Schölermann (35) und Annemarie Carpendale (42), die die Vertretung für die frischgebackene Mutter Lena Gercke (32) übernimmt.