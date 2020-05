The Voice of Germany: Wer führt statt Lena Gercke durch die Sendung?

Model und Moderatorin Lena Gercke (32) führt seit der fünften Staffel zusammen mit Thore Schölermann (35) durch die beliebte Castingshow "The Voice of Germany" (seit 2011, ProSieben). Seit Gercke Anfang Januar ihre Schwangerschaft verkündet hat, wird jedoch darüber spekuliert, wie es mit ihrem Moderationsjob weitergeht. "Lena Gercke ist und bleibt 'The Voice of Germany'-Moderatorin", stellt ein ProSieben-Sprecher am Donnerstag (28. Mai) auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news klar. Doch es wird für die kommende Staffel eine Vertretung für sie geben.

Spekulationen um Ersatz für Lena Gercke

Wer statt Gercke moderieren wird, dazu hält sich ProSieben aber noch bedeckt: "Wer sie in der Zeit ihres Mutterschutzes vertritt, werden wir rechtzeitig bekannt geben", heißt es lediglich von Senderseite.

Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor vermeldet, dass "taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale (42) für Gercke übernehmen werde. Die Dreharbeiten für die zehnte Staffel sollen im Sommer starten, ausgestrahlt wird das Format üblicherweise im Herbst.