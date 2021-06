20 Jahre ist es nun schon her, dass Frodo in "Herr der Ringe: Die Gefährten" auf der Leinwand in Richtung Mordor reiste.

The War of the Rohirrim

The War of the Rohirrim Ein neuer "Herr der Ringe"-Kinofilm ist in der Mache

Ein weiteres Kapitel aus Mittelerde findet den Weg auf die Leinwand. Der "Herr der Ringe"-Film hört auf den Namen "The War of the Rohirrim".

20 Jahre nachdem Peter Jackson (59) mit "Herr der Ringe: Die Gefährten" den Beginn von Frodo Beutlins (Elijah Wood, 40) Heldenreise ins Kino brachte, hat Studio Warner Bros. in Zusammenarbeit mit New Line einen neuen Film aus Mittelerde angekündigt. Bei "The War oft he Rohirrim" handelt es sich einem Bericht des US-Branchenportals "Deadline" zufolge allerdings nicht um einen Real- sondern einen Animationsfilm, der auf die Leinwand kommen soll.

Jackson selbst habe zwar nichts mit dem Projekt zu tun, soll aber laut vermeintlichen Insidern seinen Segen gegeben haben. Dafür sei Philippa Boyens (59) Teil des neuen Projekts, mit der Jackson unter anderem die Drehbücher zu "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" verfasste. Die Regie werde Kenji Kamiyama (55) übernehmen, der sich durch diverse Animes wie "Ghost in the Shell" oder "Knights of the Zodiac" bereits einen Namen auf diesem Gebiet machen konnte.

Davon handelt der Film

Auch zur Handlung von "The War of the Rohirrim" ist demnach einiges bekannt. Wie der Titel schon suggeriert, soll sich die Handlung im Königreich Rohan abspielen, genauer gesagt an der berühmten Festung Helms Klamm. Der Animationsfilm wird dabei etwa 250 Jahre vor der blutigen Schlacht um Helms Klamm aus "Herr der Ringe: Die zwei Türme" (2002) spielen, bei der Aragorn (Viggo Mortensen, 62), Gimli (John Rhys-Davies, 77) und Co. sich den Heerscharen von Saruman (Christoper Lee, 1922-2015) gegenüberstehen. Im Zentrum der neuen Geschichte steht laut "Deadline" Helm Hammerhand, der damalige König von Rohan.

Das Casting von Synchronsprechern befinde sich bereits in vollem Gange, über einen angepeilten Starttermin ist noch nichts bekannt. Ganz im Gegensatz zu der "Herr der Ringe"-Serie, die sich derzeit in der Mache befindet. Die Amazon-Prime-Produktion ist nach aktuellem Stand für Ende 2021 angekündigt und wird zeitlich noch einmal weit vor "The War of the Rohirrim" spielen - etwa 3.000 Jahre.