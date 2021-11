The Weeknd hat laut Billboard-Charts den größten Hit aller Zeiten geschrieben

Der kanadische Musiker The Weeknd hat mit "Blinding Lights" den laut Billboard-Charts größten Hit aller Zeiten geschrieben.

Die Single "Blinding Lights" von The Weeknd (31) ist laut den Billboard Charts der größte Hit aller Zeiten!

Der Song, herausgekommen Ende November 2019, stand vier Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100 und anschließend 90 weitere Wochen in den Billboard-Charts. Dieses Kunststück hat "Blinding Lights" nun den Titel "Nr. 1 der größten Songs aller Zeiten der Hot 100"-Charts eingebracht, wie Billboard am Dienstag mitteilte.

"The Twist" vom Thron gestoßen

Damit entthront der Song den bisherigen Inhaber dieses Titels: Chubby Checker mit seinem Klassiker "The Twist" aus dem Jahr 1960. "Ich glaube nicht, dass ich es schon verstanden habe", teilte The Weeknd in einem Statement mit. "Ich versuche, mich nicht darauf aufzuruhen. Ich fühle mich gesegnet und ich bin einfach dankbar."

The Weeknd beschreibt auch, dass er froh darüber sei, zum Zeitpunkt des großen Erfolgs der Single bereits ein etablierter Musiker gewesen zu sein. "Als 'Blinding Lights' passierte, war meine Karriere bereits zehn Jahre alt und ich als Musikfigur in der Branche etabliert", so der Künstler mit dem bürgerlichen Namen Abel Tesfaye. Wäre es dagegen seine erste Single gewesen, "das wäre beängstigend für mich..."