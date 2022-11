The Weeknd wird 2023 unter anderem in München auftreten.

Der kanadische Superstar The Weeknd wird im kommenden Jahr in Deutschland auftreten. Vier Shows sind für den Sommer angekündigt.

Der kanadische Sänger The Weeknd (32), bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye, hat für 2023 vier Shows in Deutschland angekündigt. Seine "After Hours Til Dawn"-Tour, die ihn bereits durch Nordamerika führte und sich um seine Alben "After Hours" und "Dawn FM" dreht, wird nun Halt in UK, Europa und Lateinamerika machen.

Drei Konzerte im Juli, eine Show im August

Los geht es am 10. Juni in Manchester, mit weiteren Stopps in Stockholm, Amsterdam oder Dublin. Die deutschen Shows folgen dann am 2. Juli in Hamburg (Volksparkstadion), 4. Juli in Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), 14. Juli in Frankfurt am Main (Deutsche Bank Park) und 4. August in München (Olympiastadion). Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 2. Dezember.

Im vergangenen Sommer ging The Weeknd auf seine zuvor verschobene Welttournee, die ihn zunächst durch Kanada und die USA führte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wollte The Weeknd im Herbst 2022 auftreten. Die geplanten Shows in Hamburg, München, Wien, Zürich oder unter anderem auch Berlin mussten jedoch abgesagt werden. Seitdem hatten die Fans gespannt auf neue Europa-Termine gewartet.