The Weeknd hat eine neue Aufgabe: Der Grammy-Preisträger wurde vom UN-Welternährungsprogramm zum "Botschafter des guten Willens" ernannt.

The Weeknd (31) wird eine große Ehre zuteil. Der Musiker wurde Ende der Woche vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zum "Botschafter des guten Willens" ernannt. "Das UN World Food Programme macht die dringende und wichtige Arbeit, täglich Leben zu verändern und zu retten. Ich will über den Welthunger sprechen und Bedürftigen helfen", sagte der Musiker in einem Statement.

"Wir sind begeistert, The Weeknd in unserer Familie aufnehmen zu dürfen. Sein Mitgefühl und sein Engagement, den hungerleidenden Menschen der Welt zu helfen, ist wirklich inspirierend", erklärte Geschäftsführer David Beasley bereits. Abel Makkonen Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, reiht sich damit nun als Botschafter neben Schauspielerin Kate Hudson (42), Ex-Italien-Torhüter Gianluigi Buffon (43) und Designer Michael Kors (62) ein.

The Weeknd engagiert sich seit Jahren

The Weeknd ist dreifacher Grammy-Preisträger und war für seine Single "Earned It" aus dem Film "Fifty Shades of Grey" (2015) sogar für einen Oscar nominiert. Seit Jahren engagiert sich der Kanadier für soziale Zwecke. Bereits im Frühjahr verkündete er, eine Million Dollar über das Welternährungsprogramm an Äthiopien gespendet zu haben.

"Mein Herz bricht für meine Leute in Äthiopien, wo unschuldige Zivilisten - von kleinen Kindern bis zu Alten - sinnlos ermordet werden und ganze Dörfer aus Angst und Zerstörung verlassen werden", schrieb der Sänger mit äthiopischen Wurzeln im April auf Instagram. In der Region Tigray brach im November 2020 ein Bürgerkrieg aus.