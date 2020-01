Theresia und Co.: Das machen die "GNTM"-Kandidatinnen von 2019 heute

2019 war ein besonderes Jahr für sie: Theresia (27), Sayana (21) und Tatjana (23) nahmen an Heidi Klums (46) Castingshow "Germany's next Topmodel" teil. Nach dem Finale im Mai gingen die drei ganz unterschiedliche Wege, ihre Teilnahme bereuen sie aber auf keinen Fall, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

Theresia strebt eine Moderationskarriere an

"Ich habe die Chancen, die mir das Format gegeben hat, genutzt und werde mich ein Leben lang an die tolle und spannende Zeit während der Dreharbeiten für 'GNTM' erinnern", schwärmt Theresia, die mit ihrer quirligen Art in der Show für Aufsehen sorgte. Die Ex-Kandidatin trat nach dem Finale in verschiedenen TV-Shows auf: "GNTM" und die daraus resultierenden Auftritte bei "Promi Big Brother" und "Dancing on Ice" hätten ihr völlig neue Perspektiven eröffnet. Emotionaler Höhepunkt des Jahres sei aber die Hochzeit mit ihrem Ehemann Thomas gewesen. Das ganze Jahr über stets an ihrer Seite: Murmeltier-Maskottchen Herbert. "Er hat ein aufregendes Jahr hinter sich, musste sich durch 'GNTM'-Pools tauchen, mit 'PBB'-Lagerfeuerrauchschwaden kämpfen und auf Schlittschuhen den 'Dancing on Ice'-Kandidaten Glück schenken. Jetzt schaut er mit mir gemeinsam positiv in die Zukunft", erzählt die 27-Jährige.

Sie freue sich auf zukünftige Realityprojekte und wolle konsequent an ihrer Moderationskarriere arbeiten: "Mein größter Traum wäre es, eine eigene Moderationsshow zu haben." Den neuen "GNTM"-Kandidatinnen gibt Theresia als Tipp mit auf den Weg: "Je extrovertierter du bist, desto größer sind deine Erfolgschancen unabhängig von deinen Körpermaßen." Das wichtigste sei aber, dass man sich selbst treu bleibt - "das heißt keine Spielchen, keine Masken, denn diese könnten dich letzten Endes selbst erschrecken, wenn du dich später im TV siehst und dich nicht wiedererkennst."

Sayana verfolgt weiter ihren Modeltraum

Das Fernsehen sei nicht leicht und da könne man sich schon mal leicht verbiegen lassen, aber mit einer starken Persönlichkeit könne nichts passieren, ist sich auch Sayana sicher. Sie belegte im Finale hinter Siegerin Simone (22) Platz zwei. "Letztes Jahr war wirklich eines meiner erfolgreichsten und spannendsten Jahre. Ich habe so vieles miterleben und mit sehr vielen professionellen Menschen arbeiten dürfen und all dies hat mich wirklich sehr geprägt", erzählt Sayana, die weiterhin als Model tätig ist. Sie habe sehr viele abwechslungsreiche Aufträge an Land gezogen und sei stolz und glücklich darüber, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht habe.

Künftig strebe sie eine internationale Model- und Schauspielkarriere an. Des Weiteren habe sie sich für 2020 vorgenommen, Wirtschaftspsychologie zu studieren und ihren Bachelor abzuschließen. Als Herzensprojekt werde sie weiterhin auch als Botschafterin für Frauen in Indien und Sri Lanka auftreten, dort liegen auch ihre eigenen Wurzeln. "Ich war vor Kurzem in Indien und dort konnte ich schon sehr vielen Frauenhäusern helfen. Ich habe beschlossen, mindestens einmal im Jahr nach Indien zu reisen und für diese Frauen einzustehen und sie zu unterstützen."

Tatjana fühlt sich in der Social-Media-Welt wohl

"Manchmal bin ich noch etwas traurig, dass diese Zeit jetzt für mich vorbei ist. Alles was ich je wollte war bei 'GNTM' mitzumachen", gibt Ex-Kandidatin und Transgender-Model Tatjana zu. Ihr wurde im "GNTM"-Finale der "Best Personality Award" überreicht. Sie glaube daran, dass sie mit ihrer Teilnahme tatsächlich einiges bewegen konnte. Eine ganz tolle Erfahrung sei der Brief eines Fans gewesen: "Er meinte zuerst, dass ich nur der Quotentransgender wäre, um die Show aufzupeppen. Doch dann hat er gesehen, dass ich auch ein ganz 'normaler' Mensch bin wie jeder andere und wie cool er es findet, wie selbstsicher ich meinen Weg gehe."

Nach ihrer "GNTM"-Teilnahme hätte sie nicht gedacht, dass sie mehr als Inflencerin bzw. Werbemodel tätig sein würde und nicht in dem klassischen Model- und Modebereich, so die 23-Jährige. "Ich musste mich erst mal in die Arbeit reinfinden, da ich vorher keinerlei Erfahrung in dem Bereich Social Media hatte. Ich bin zufrieden, wie es gerade ist." Die Zukunft lasse sie einfach auf sich zukommen. "Geplant ist aber definitiv eine Ausbildung. Entweder im Bereich Fremdsprachen oder Tanz, zwei große Leidenschaften von mir."