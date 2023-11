Die letzte "Wetten, dass..?"-Sendung läuft am 25. November im ZDF.

Die Ära Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" geht zu Ende - ein letzter, großer Abschied steht bevor. Als Opfer sieht er sich nicht.

Am kommenden Samstag, dem 25. November 2023, ist es endgültig so weit: Thomas Gottschalk (73) wird zum allerletzten Mal die ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" moderieren. In einem großen Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht der Entertainer nun vorab über seine Gedanken zu seinem letzten Auftritt vor dem legendären "Wetten, dass..?"-Sofa. Auch wenn er mittlerweile zweimal nach vorherigen Rücktritten zurückgekehrt war, sei er sich nun sicher. Doch auch hier gibt es Parallelen, wie Gottschalk bestätigt:

"Ich war mir jedes Mal sicher. Das erste Mal vor über zwanzig Jahren. Damals hatte ich mit einer Late-Night-Show bei RTL angefangen", erzählt Gottschalk. Doch dann habe ihn der damalige ZDF-Intendant zurückgeholt. Auch beim zweiten Rückzug war es für ihn eine klare Sache: "Nach dem Unfall von Samuel Koch war dann wirklich der Moment gekommen, wo ich überzeugt war: Das war's".

Das Publikum habe ihn allerdings davon überzeugt, "dass noch Saft in der Zitrone ist, und ich stieg doch wieder in den Ring." Jetzt sei allerdings der Saft endgültig raus. Das Fernsehen habe sich komplett verändert: "Das Kuschelige ist weg. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Jeder geht seiner eigenen Wege, hat eigene Programme oder macht sich selber welche." Man könne diese Entwicklung nicht aufhalten, wolle er auch gar nicht. Er spüre dabei auch keine Bitternis: "Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt."

Thomas Gottschalk: "Alles kommt irgendwann zum Ende"

Als Opfer sieht sich Gottschalk allerdings nicht: "Ich hatte eine großartige Zeit, würde alles wieder genauso machen." Er habe keinen Grund, sich über irgendwas zu beklagen, da er das Fernsehen zu seiner besten Zeit mitgestaltet habe: "Alles kommt irgendwann zum Ende. Die Pop-Musik hat sich verändert, das Kino ist heute ein anderes." Es gehöre zu seinem Geschäft, dass Sterne aufgehen und wieder versinken würden: "Ich sah einige kommen und gehen. Und ich wollte nie mit einem tauschen."

Nervös sei er vor seiner letzten Show im Übrigen nicht: "Wäre ich jemals nervös gewesen, gäbe es diesmal überhaupt keinen Grund dazu. Rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr!" Und eine Party wird es wahrscheinlich nach der letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe auch nicht geben. Der Grund aus seiner Sicht: "Das ZDF ist gerade auf Sparkurs. Die letzte Mega-Party gab's, glaube ich, als Inge Meysel zu Gast war." Und die verstarb bereits im Jahr 2004 ...

