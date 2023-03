Thomas Heinze verzweifelt an seiner Heimatstadt.

"Nicht funktioniert": Thomas Heinze verliert so langsam die Geduld mit seiner Heimatstadt Berlin. Vor allem der Flughafen nervt ihn.

Thomas Heinze (58) hat die Nase voll von der Schlamperei in seiner Heimatstadt Berlin. "Anfangs war es ja ganz lustig und irgendwie auch charmant", schimpfte der Schauspieler in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber jetzt finde ich es eigentlich nur noch traurig, mit welcher Chuzpe hier einfach über alles hinweggegangen, willkürlich entschieden wird und nichts, wirklich nichts mehr funktioniert."

Heinze hat Verständnis für Spott über seine Heimatstadt

Heinze hat Verständnis für den Rest der Republik, der sich über das Chaos in der Hauptstadt lustig mache. "Ich kann das leider nachvollziehen", sagte der Halbamerikaner. Als solcher habe er den Vorteil, sich auszusuchen, mit welcher seiner Heimaten er sich gerade identifiziere. "Und wenn's um Berlin geht, bin ich ganz schnell der Amerikaner, der mitlacht".

Heinze kam am 30. März 1964 als Sohn eines US-Amerikaners und einer deutschstämmigen Niederländerin in West-Berlin zur Welt. Sein Vater war als US-Soldat in Deutschland stationiert.

Der BER als Thomas Heinzes Hauptärgernis

Vor allem der Berliner Flughafen (BER) ist Thomas Heinze ein Dorn im Auge. Wenn der überzeugte Bahnfahrer mal fliegen muss, ärgere er sich schon im Vorfeld über den Flughafen, der nach vielen Pannen und Verzögerungen 2020 in Betrieb ging. "Die Wartezeiten sind wirklich exorbitant - selbst wenn Sie zwei, drei Stunden vor dem Abflug da sind, haben Sie keine Gewissheit, dass Sie es tatsächlich auf den Flieger schaffen", schimpfte er.

Nicht nur die langen Schlangen nerven den Darsteller, sondern auch die Laufbänder für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind. "Entweder sind sie gerade Baustellen, oder sie laufen einfach nicht", so Heinze. "Einfach nur noch peinlich", findet er.

Debüt als Neuer bei "Der Alte"

Am 24. März 2023 wird Thomas Heinze erstmals als "Der Alte" zu sehen sein. Er ist der fünfte Darsteller, der in der langlebigen Krimiserie (seit 1977 im ZDF) die Hauptrolle übernimmt. Er folgt dem scheidenden Jan-Gregor Kemp.

Heinze ist mit einer Initiativbewerbung an den Part gekommen. "Jan-Gregor Kremp hatte mir erzählt, dass er aufhören wird, daraufhin habe ich ihn gefragt, ob es schon einen Nachfolger gibt", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gab zwar schon Bewerber, aber noch keine Entscheidung.

Heinze warf seinen Hut in den Ring und bekam die Rolle in der Serie, die er schon als Teenager verfolgte.