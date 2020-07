Thore Schölermann: Wie viele Kinder wünscht er sich?

Thore Schölermann und seine Frau Jana stecken mitten in den Bauarbeiten für ihr gemeinsames Traumhaus - zwei Kinderzimmer inklusive.

Bald ein Jahr sind Thore (35) und Jana Schölermann (33) im August verheiratet, ihr Traumhaus wird gerade gebaut. "Am liebsten würde ich alles selbst machen", erzählt der Moderator im Interview. Doch das habe ihm seine Frau verboten, "weil sie Angst hat, dass ich was kaputt mache", sagt der 35-Jährige. Glücklicherweise teile das Paar die gleichen Vorstellungen - auch in Sachen Nachhaltigkeit. Sogar die Kinderzimmer-Frage ist bereits geklärt.

Aktuell bauen Sie und Jana gemeinsam Ihr Traumhaus, wie geht es mit dem Bau voran?

Thore Schölermann: Die Planungen sind so gut wie durch, jetzt geht's los und durch unsere Fertigbauweise vor allem schnell. Von Abriss bis Einzug sind es jetzt nur noch circa sechs Monate.

Auf Instagram teilen Sie Bilder von der Baustelle, wie sehr packen Sie selbst mit an?

Schölermann: Am liebsten würde ich alles selbst machen, aber das wurde mir ausdrücklich von meiner Frau verboten, weil sie Angst hat, dass ich was kaputt mache. Deshalb lassen wir das jetzt die Profis machen, das wahrt auch den Familienfrieden und das ist mehr wert als ein paar Euro, die wir sonst sparen würden. Ganz ohne selbst anzupacken, geht es aber bei mir nicht. Gerade baggere ich den Garten um und komme dem Haus immer näher, vielleicht versuche ich mich zumindest mal beim Abreißen. Hoffentlich wird man davon nichts in der Zeitung lesen.

Sie engagieren sich seit Jahren leidenschaftlich für die Umwelt, wie nachhaltig bauen Sie Ihr Traumhaus?

Schölermann: Nachhaltigkeit steht beim Hausbau bei uns ganz oben, ist für uns heutzutage selbstverständlich und gibt am Ende ein gutes Gefühl. Unser Haus ist nachhaltig produziert, alle Materialen sind unbehandelt. Alles ist perfekt gedämmt, Fenster beschattet und Dächer gegrünt. Eine Kombination aus einer effizienten Wärmepumpen-Heizung, Photovoltaik auf dem Dach und ein Energiespeicher machen uns autark. Über ein intelligentes Energiemanagement ist sogar unser Elektroauto eingebunden. Es macht Spaß und ist ein tolles Gefühl, unsere Umwelt zu entlasten.

Wie haben Sie sich im Vorfeld informiert - und wo sehen Sie am meisten Potenzial?

Schölermann: Wir haben uns gut beraten lassen, aber haben uns auch selbst gut informiert, zum Beispiel im Energieatlas von Eon, der Fragen zu Solaranlagen, E-Mobilität und Ökostrom beantwortet. Es ist interessant zu sehen, was heutzutage schon alles möglich ist und noch interessanter, wie viel Potential in den einzelnen Regionen steckt. Für mich sind Photovoltaik und ein Energiespeicher die besten Investitionen. Du produzierst deinen eigenen, grünen Strom. Außerdem tanken wir damit auch in Zukunft unser Elektroauto, haben also den Strom direkt vom Dach. Wir sollten das nutzen, was schon vorhanden ist, und damit den Weg für Neues schaffen. Das tut unserem Geldbeutel und der Natur gut.

Haben Sie und Ihre Frau Jana die gleichen Vorstellungen, wenn es um das Traumhaus geht?

Schölermann: Wir ergänzen uns da ganz gut, sie hat den Geschmack, ich den nötigen Pragmatismus. Wir wissen, was wir wollen, was wir brauchen und am Ende wissen wir auch beide, was wir uns leisten können. Das ist ganz wichtig!

Wer entscheidet letztendlich, wenn die Meinungen auseinander gehen?

Schölermann: Was soll ich jetzt sagen, im Zweifel natürlich die zukünftige Hausherrin: Happy Wife, Happy Life! Das sage ich aber nur so entspannt, weil unsere Meinungen da überraschenderweise gar nicht so weit auseinander gehen.

Im August feiern Sie bereits Ihren ersten Hochzeitstag, ist das Eheleben so wie Sie es sich vorgestellt haben?

Schölermann: Gut, dass Sie mich daran erinnern. Das war ein turbulentes Jahr und ich bin so glücklich, Jana als meine Ehefrau an meiner Seite zu haben.

Denken Sie schon an Nachwuchs oder wollen Sie sich damit noch ein bisschen Zeit lassen?

Schölermann: Sagen wir mal so: Es sind zwei Kinderzimmer eingeplant...