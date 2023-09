Prinzessin Estelle am Jubiläumstag (l.) und am Vorabend.

Prinzessin Estelle überrascht beim Thronjubiläum in Schweden nicht nur mit ihrer Größe, sondern auch mit hinreißenden Outfits.

Prinzessin Estelle (11) nimmt an den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum ihres Großvaters, König Carl Gustaf (77), an diesem Wochenende teil. Trotz der besonders glamourösen Auftritte der weiblichen Mitglieder der schwedischen Königsfamilie sticht die Tochter von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) in der Gästeschar heraus. Und das bis dato bereits bei zwei Auftritten.

Auftakt in Moosgrün

Bei der Auftaktveranstaltung am gestrigen Donnerstag (14.9.) trug das überraschend großgewachsene Mädchen ein elegantes bodenlanges, mehrlagiges und armfreies Tüllabendkleid mit Rüschen in der mutigen Farbe Moosgrün. Dazu kombinierte sie goldenen Ballerinas. Freundlich lächelte sie den Fotografen zu, während sie ihren kleinen Bruder, Prinz Oscar (7), an der Hand hatte.

Hellblaues Tweet-Kostüm

Am heutigen Krönungstag (15.9.) war Prinzessin Estelle wieder einer der Hingucker, als sie mit der Königsfamilie in der Königlichen Schlosskirche in Stockholm ankam. Zu diesem Anlass erschien die nächste Thronfolgerin in einem hellblau-weißen Tweet-Kostüm mit aufgesetzten Taschen. Diesmal trug sie helle Ballerinas dazu. Auch hier strahlte sie die Fotografen sichtlich amüsiert und routiniert an.