Til Schweiger: Geburtstagsparty mit Tochter Luna und Kollege Fahri Yardim

Schauspieler Til Schweiger hat seinen 56. Geburtstag im großen Stil gefeiert. Mit Freunden, Familie und Kollegen kam der "Tatort"-Darsteller im Café am Neuen See in Berlin zusammen. Auf Instagram hielt Schweiger die Highlights seiner Feier fest.

Neben der obligatorischen Tortenbescherung stand auch Eisstockschießen auf dem Programm. Schweigers Team schnitt dank guter Leistung von Tochter Luna (22) und Kollege Fahri Yardim (39) offenbar gut ab, wie die Insta-Stories des Geburtstagskindes zeigen. "That's my girl", ruft der vierfache Vater nach einem hervorragenden Schuss von Luna Schweiger stolz.

Bei dieser Geburtstagstorte verschlug es ihm den Atem

Das Highlight des Abends dürfte jedoch die Präsentation der Geburtstagstorte gewesen sein. Auch wenn es dem frisch gebackenenen 56-Jährigen nicht gelang, alle Kerzen darauf auszublasen. Die verbleibenden Lichter setzte der Actionstar kurzerhand mit einem Faustschlag außer Gefecht. Ob ihm der Anblick der Tortendeko den Atem verschlagen hat?

Die Torte wurde nicht nur von Zebraschokoladenstücken und silbernen Fondant-Rosen geziert, sondern vor allem von einem Oben-Ohne-Foto des Stars aus jungen Jahren. Dafür nahmen ihn seine Gäste ordentlich auf die Schippe, wie man in Schweigers Stories sehen kann.

Neben Eindrücken von seiner Party teilte der "Tatort"-Kommissar auch Geburtstagsglückwünsche, die ihm Kollegen aus der Filmbranche geschickt hatten. Heiner Lauterbach (66) schrieb etwa: "Happy Birthday my friend. Lass dich feiern. Im Herzen bin ich bei dir - wie immer."