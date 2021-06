Neues von Till Lindemann als Solo-Künstler: Am Internationalen Kindertag hat er seine neue Single "Ich hasse Kinder" veröffentlicht.

Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni hat Till Lindemann (58) als Solo-Künstler eine neue Single auf den Markt gebracht: In "Ich hasse Kinder" greift er die "Alltagsszene eines schreienden Kleinkindes im Flieger, im Bus, in der Bahn auf", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Song und dazugehörigem Musikvideo denkt er dann laut und in typischer Rammstein-Manier über diese provokante Frage nach: "Hier die Frage aller Klassen: Darf und kann man Kinder hassen?" Die Antwort lautet sinngemäß in etwa so: Ja, aber nicht die eigenen.

Der gebürtige Leipziger Till Lindemann ist Frontman der Berliner Band Rammstein (seit 1994). Zwischen den Projekten mit den international sehr erfolgreichen Musikern macht er immer wieder mit Soloprojekten als Dichter ("In stillen Nächten", 2013), Autor, Produzent und sogar Schauspieler ("Amundsen der Pinguin", 2003, "Vinzent", 2004) auf sich aufmerksam.