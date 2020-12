In einem Cameo wird der Heimwerkerkönig aus "Hör mal, wer da hämmert" in der US-Serie "Last Man Standing" auftauchen.

Vor allem durch seine Serie "Hör mal, wer da hämmert" (1991-1999) wurde der US-Komiker und Schauspieler Tim Allen (67) auch in Deutschland ein Star. In der Kult-Sitcom war Allen als Heimwerkerkönig Tim Taylor zu sehen. Ebendiese Figur wird nun in einer anderen Serie mit Tim Allen ihr Comeback feiern.

In einer Folge der finalen Staffel seiner Serie "Last Man Standing" (2011-2021) soll der Schauspieler laut US-Medienberichten nicht nur in der Rolle des Mike Baxter zu sehen sein, sondern eben auch als Tim Taylor. In einem kurzen Teaser-Trailer zeigt der Sender FOX Allen bereits in beiden Rollen.

Neue Show mit Allen und Kollege Karn

Im August war bekanntgeworden, dass Allen und sein Kollege Richard Karn (64), der als Al Borland in "Hör mal, wer da hämmert" bekannt wurde, wieder eine gemeinsame Heimwerker-Sendung bekommen sollen. Für 2021 ist laut US-Medien ein neues Format - mit zehn Episoden - unter dem Arbeitstitel "Assembly Required" beim Bezahlsender "History" geplant.

In der Show stehen Heimwerker aus den Vereinigten Staaten im Mittelpunkt. Karn soll moderieren, Allen wird als Executive Producer tätig sein und ebenfalls auftreten. 2018 hatte es bereits Berichte über ein mögliches Revival von "Hör mal, wer da hämmert" gegeben, bis heute gibt es dazu allerdings keine offiziellen Ankündigungen.