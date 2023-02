Große Trauer um Tim Lobinger. Der Ex-Stabhochspringer ist seinem Krebsleiden erlegen. Er wurde nur 50 Jahre alt.

Tim Lobinger ist tot (1972-2023). Der Ex-Stabhochspringer erlag im Alter von 50 Jahren seinem Krebsleiden. Das hat die "Rheinische Post" am Donnerstagabend aus dem Umfeld des ehemaligen Leichtathleten erfahren. Lobinger feierte ab Ende der 1990er Jahre große Erfolge als Stabhochspringer. Bei den Hallenweltmeisterschaften 2003 in Birmingham errang er die Goldmedaille. Über seine Krebserkrankung hatte Lobinger in den vergangenen Jahren wiederholt offen gesprochen.

Tim Lobingers langer Kampf gegen den Krebs

Anfang 2017 hatte der Ex-Athlet die niederschmetternde Diagnose Leukämie erhalten. Durch eine Stammzellentherapie schien der Krebs zunächst besiegt, doch die Krankheit kehrte zurück. Das machte Lobinger zu Beginn des vergangenen Jahres öffentlich - und gab sich zugleich optimistisch und kämpferisch, die fürchterliche Krankheit zu besiegen. Im Sommer 2022 konnte Lobinger dann seine Tochter Fee zum Traualtar führen. "An diesem Tag war ich nur der Vater der Braut, nicht der krebskranke Tim. Das tat mir unheimlich gut", erzählte er damals dem Magazin "Bunte".

Im Herbst 2022 meldete sich Lobinger dann selbst mit der erschütternden Nachricht in der Öffentlichkeit: "Heilung wird es bei mir nicht mehr geben". Dafür sei sein Krebs "zu aggressiv". Das berichtete Lobinger der "Bild"-Zeitung, um im gleichen Atemzug hinzuzufügen: "Für jeden Tag, den ich leben und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen".

Tochter Fee machte ihn zuletzt zum Opa

Ende letzten Jahres konnte Lobinger noch die Geburt seiner Enkeltochter miterleben. "Die Kleine ist unglaublich", freute er sich im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". Erst vor etwas über einer Woche meldete sich der Ex-Leichtathlet nach langer Funkstille mit einem Instagram-Post zurück, in dem er sich nach wie vor kämpferisch gab.

Lobinger war von 1994 bis 2003 mit der Dreispringerin Petra Lobinger (56) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder. 2011 heiratete er Fernsehmoderatorin Alina Baumann. Ein Sohn ging aus der Ehe hervor. Das Paar trennte sich 2017.