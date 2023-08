© Getty Images/Chris Polk/FilmMagic for Us Weekly Magazine

Nelly Furtado, Justin Timberlake und Timbaland (r.) haben mit "Give It to Me" Erfolge gefeiert.

2007 landeten sie mit "Give It to Me" einen Hit. Timbaland, Justin Timberlake und Nelly Furtado machen jetzt wieder gemeinsame Sache.

Die Musikstars haben es in den vergangenen Wochen wiederholt angedeutet, jetzt ist es offiziell: Nelly Furtado (44), Timbaland (51) und Justin Timberlake (42) feiern eine musikalische Reunion.

"Wir sind zurück", heißt es in einem Instagram-Post von Timbaland. "Die Zeit ist gekommen", beginnt wiederum ein dazu veröffentlichter Clip, der zum einen Ausschnitte von vergangenen Auftritten zeigt. Die drei waren 2007 mit dem Song "Give It to Me" erfolgreich, landeten in den USA und in Großbritannien auf Platz eins der Charts.

Zum anderen zeigt das kurze Video Szenen aus dem Studio, die offenbar bei der erneuten Zusammenarbeit entstanden sind. Am Ende des Clips tauchen die drei Namen der Musiker und das Datum 1. September auf. An diesem Tag können sich die Fans also offenbar auf einen neuen Song freuen.

Erstes Selfie als Ankündigung

Dass die drei an neuer Musik arbeiten könnten, hatte Timbaland bereits Ende Juli angedeutet. "Das Dreamteam", schrieb er zu einem Instagram-Bild, das ihn gemeinsam mit Timberlake im Studio zeigt, Furtado hat sich dagegen per Video dazugeschaltet.

Die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado hat seit "The Ride" aus dem Jahr 2017 kein Album mehr veröffentlicht. Ihr letzter Song "Eat Your Man" erschien im Juni 2023. Ihr siebtes Studioalbum soll laut "Variety" ebenfalls bald folgen.

Justin Timberlake hat mit Timbaland schon vor einiger Zeit ein neues Album aufgenommen. "Wir sind gerade fertig und alles klingt großartig", verriet er im April dem Branchenmagazin. "Jetzt liegt es wirklich an ihm, wie und wann er es herausbringen möchte, aber es ist fertig und es kommt."