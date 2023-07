Gemeinsames Basketballmatch mitten in New York

Warum gerade die beiden? Timothée Chalamet und Adam Sandler standen in New York gemeinsam auf dem Basketballplatz.

Ungewöhnlicher Anblick auf einem öffentlichen Basketballplatz in New York: Timothée Chalamet (27) und Adam Sandler (56) zeigen mit ein paar Freunden vollen Körpereinsatz. Das US-Magazin "People" und andere US-Medien veröffentlichten Paparazzi-Bilder des prominent besetzten Matches. Ob die beiden Stars in einem Team oder gegeneinander spielten, lässt sich aus den Fotos nicht ganz klar ablesen.

Fast in grauem Partnerlook auf dem Feld

Die Schauspieler waren dabei fast im Partnerlook gekleidet. Beide trugen ein schlichtes graues T-Shirt über ihren Shorts. Während Chalamets Shirt ohne Aufdruck ist, steht auf Sandlers Brust der Satz "Let Me Ask My Wife" ("Lass mich meine Frau fragen"). Ein weiterer Unterschied: Sandlers Oberteil war nach einer gewissen Zeit teilweise vom Schweiß durchnässt. Sein jüngerer Kollege blieb trocken.

Chalamet und Sandler kennen sich schon lange

Chalamet und Sandler standen 2014 gemeinsam vor der Kamera. Sie waren Teil des Ensembles von "#Zeitgeist", Jason Reitmans (45) Studie über Teenager, ihre Eltern und die Probleme der Gegenwart.

Seitdem scheinen sie ihre Karrieren gegenseitig zu verfolgen. So beschrieb Timothée Chalamet Sandlers Performance im Netflix-Streifen "Der schwarze Diamant" in einem Essay für "Variety" als "wahrlich spektakulär". Sandler spielt darin einen dubiosen Diamantenhändler.

Adam Sandler wiederum erwähnte Chalamet in einer Rede bei den Gotham Awards 2022, die teilweise von seinen Töchtern geschrieben wurde. Darin erklärt Sandler, warum Sadie (17) und Sunny (14) nicht eingeladen waren: "Ich will nicht einen ganzen Abend, der sich um mich und meine Großartigkeit drehen soll, damit verbringen, euch zwei frisch pubertierten Clowns zuzuhören, die schreien: 'Wo ist Timothée Chalamet und wie können wir seinen kleinen jüdischen Arsch befummeln?'"