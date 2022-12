Destry Allyn Spielberg bei einer Premiere in Los Angeles 2018.

Destry Allyn Spielberg, Tochter von Steven Spielberg, wird bei der Regie einer Krimi-Komödie unter Beweis stellen, was sie gelernt hat.

Die jüngste Tochter von Steven Spielberg (75) tritt in die Fußstapfen ihres Vaters. Der erste Spielfilm, den die 26-jährige Destry Allyn Spielberg dreht, ist eine Krimi-Komödie mit dem Titel "Four Assassins (And a Funeral)".

Die Nachwuchs-Regisseurin bestätigte das Projekt selbst auf Instagram. Dazu postete sie den Screenshot eines Artikels der Branchenseite "Deadline". Das Drehbuch stammt von Ryan Hooper, der das Projekt als eine Mischung aus "The Kingsman", "Knives Out" und "Succession" beschreibt.

Es geht demnach um den jüngsten Sohn eines legendären Mörders, der zur Beerdigung seines Vaters nach Hause kehrt. Dort gerät er "ins Fadenkreuz seiner vier hochqualifizierten, hochgefährlichen Geschwister". Der Dreh soll bereits 2023 beginnen, die Besetzung werde aktuell gesucht, heißt es.

"Lasst uns einen knallharten Film machen!"

Auf Instagram bezeichnete Spielberg die Chance mit den Worten: "Dies ist ein wahrgewordener Traum und eine Ehre." Sie bedankte sich für das Vertrauen der Produktionsfirma, die laut "Deadline" über ein von Spielberg gedrehten Kurzfilm auf sie aufmerksam geworden war. Zudem freute sie sich hochmotiviert: "Lasst uns einen knallharten Film machen!"

Steven Spielberg und Kate Capshaw (69) sind seit 1991 verheiratet und haben neben Destry Allyn noch vier weitere gemeinsame Kinder: Mikaela George (26), Sasha (32), Theo (34) und Sawyer Avery (30). Beide brachten zudem ein Kind aus früheren Ehen mit in die Familie, Jessica Capshaw (46) und Max Spielberg (37).