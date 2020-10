Tokio Hotel haben eine Neuauflage ihres Hits "Durch den Monsun" veröffentlicht. Auch ein weiteres Album soll folgen.

Vor 15 Jahren haben Tokio Hotel ihren Hit "Durch den Monsun" veröffentlicht. Jetzt legen Bill und Tom Kaulitz (31), Georg Listing (33) und Gustav Schäfer (32) nach: Sie haben eine neue Version des Songs herausgebracht. "Wir haben überlegt, wie 'Monsun' klingen würde, wenn wir ihn 2020 zum ersten Mal aufnehmen", erklärt Bill Kaulitz. "Zwischenzeitlich war eine Akustikversion im Gespräch, wir haben mit Produzenten gearbeitet und den Song remixen lassen. Aber irgendwie war das alles nicht das Richtige."

Also hätten sie sich, "wie so oft, selber drangesetzt. In ein paar Minuten stand dieser Beat, der wie ein Trip, wie eine Reise, klang - und als genau die haben wir den Song auch immer begriffen. Alles, was mit Tokio Hotel in den letzten 15 Jahren passiert ist, hat mit diesem Song gestartet".

Große Erinnerungen

Bandkollege Georg Listing ergänzt: "Monsun ist nicht nur eine Erinnerung an das Jahr 2005, sondern ein Song, der uns die letzten 15 Jahre begleitet hat." Mit dem Song verbinde die Band "alle großen Erfolge, die wir über die Jahre gefeiert haben. Wir sind mit dem Song unterm Eiffelturm am französischen Nationalfeiertag vor 500.000 Leuten aufgetreten, wir haben ihn bei unserer ersten US-Show und auf jeder weiteren Tour gespielt und es war immer das Highlight".

Bei der Neuauflage des Songs wollen es Tokio Hotel aber nicht belassen: "Monsun 2020" sei der Auftakt für weitere Tokio-Hotel-Singles in diesem Jahr, heißt es. Im nächsten Jahr soll dann auch ein neues Album samt Tour folgen.