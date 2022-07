Tom Cruise streicht mit "Top Gun: Maverick" Rekordsummen ein, wie das neue Gehalts-Ranking der Hollywood-Stars von "Variety" zeigt.

Er kann es immer noch: Tom Cruise (60) soll laut einer neuen Gehaltsliste von "Variety" der am besten bezahlte Filmschauspieler der Welt sein. Demnach soll der "Top Gun: Maverick"-Star mit seinem neuesten Film angeblich geschätzt mehr als 100 Millionen Dollar verdienen.

"Top Gun: Maverick" ist zudem Paramounts umsatzstärkster Film aller Zeiten. Als erster von Cruises Filmen hat er die Milliarden-Marke geknackt - weltweit spielte er 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Dass Cruise davon so profitiert, liegt dem Bericht zufolge auch daran, dass er unter anderem an den Ticketverkäufen beteiligt sein soll.

Top 5 der bestbezahlten Schauspieler

Das "Variety"-Ranking listet auch weitere hochbezahlte Schauspieler auf. So folgt auf Platz zwei Will Smith (53), der für "Emancipation" angeblich geschätzt 35 Millionen Dollar erhalten hat. Leonardo DiCaprio (47) bekam für seine Rolle in "Killers of the Flower Moon" 30 Millionen Dollar, genauso viel wie Brad Pitt (58) für "Formula 1 Drama". Die Top 5 komplettiert Dwayne Johnson (50), der für "Black Adam" 22,5 Millionen erhalten haben soll.

Weitere beliebte Schauspieler auf der Liste sind etwa Joaquin Phoenix (47), der für die Fortsetzung von "Joker" 20 Millionen Dollar erhalten soll. Genauso viel wie Ryan Reynolds (45) für seine Beteiligung an "Spirited" verdient hat. Jason Momoa (42) bekam für seine Rolle in "Aquaman and the Lost Kingdom" demnach 15 Millionen Dollar und Steve Carell (59) erhielt 12,5 Millionen Dollar für "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss".

Erst auf Platz 17 kommt eine Frau

Erst auf Platz 17 findet sich eine Schauspielerin auf der Liste: Margot Robbie (32), die, genau wie Ryan Gosling (41), 12,5 Millionen Dollar für ihre Rolle in "Barbie" erhalten soll. Kurz danach folgt Millie Bobby Brown (18), die für "Enola Holmes 2" 10 Millionen Dollar bekommen haben soll.