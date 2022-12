© 2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

Tom Cruise in "Mission Impossible".

So war der gefährlichste Stunt seiner Karriere

Auf dem Motorrad, mit einem Fallschirm, in eine Schlucht: Ein Video zeigt, wie Tom Cruise sich auf den Stunt seines Lebens vorbereitete.

Für den neuen Teil der "Mission: Impossible"-Reihe hat Tom Cruise (60) den gefährlichsten Stunt seiner gesamten Karriere gewagt.

In "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" springt der Schauspieler mit einem Fallschirm auf einem Motorrad von einer Klippe. Ein Jahr hat Cruise dafür trainiert.

Der größte Stunt der Kino-Geschichte

Die Hintergründe des halsbrecherischen Stunts und die aufwendigen Vorbereitungen darauf wurden in einem Behind-the-Scenes-Video auf Twitter veröffentlicht. Hier wird der Stunt sogar der "Größte Stunt in der Geschichte des Kinos" genannt.

Beeindruckend ist darin nicht nur die extrem tiefe Schlucht, in die sich Cruise stürzt. Schon die hunderte Meter lange Rampe - übrigens erbaut mit Material, das per Helikopter in die Berge geflogen werden musste - ist respekteinflößend.

"Sei nicht vorsichtig, sei zuversichtlich"

Der fast zehnminütige Clip zeigt auch, wie sich der Schauspieler ein Jahr lang auf die Herausforderung vorbereitete. Etwa 500 Fallschirm- und 13.000 Motocross-Sprünge soll Cruise im Vorfeld getätigt haben. In einer Sequenz sagt er, er hätte das schon als kleines Kind machen wollen. In einer anderen spricht er sich Mut zu: "Sei nicht vorsichtig, sei zuversichtlich."

Den tatsächlichen Stunt über die Rampe in Norwegen vollführte Cruise schließlich sechs Mal an einem Tag - und wird vom Team für seine Professionalität gefeiert. Der Film soll im Sommer 2023 in die Kinos kommen.