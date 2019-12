Tom Hanks: Ist er bald Grieche?

Tom Hanks (63) bekam samt seiner Familie die Ehrenbürgerschaft Griechenlands angeboten. Die Familie hat ein Jahr Zeit, sich zu diesem Schritt zu entschließen. Gute Gründe sieht auch der griechische Innenminister zur Genüge.

Der Schauspieler engagiert sich seit etlichen Jahren in und für Griechenland. Das dürfte vor allem an seiner Ehefrau Rita Wilson (63) liegen. Ihr Vater stammte aus Bulgarien, ihre Mutter aus Griechenland - vor ihrer Hochzeit 1988 konvertierte Hanks zur griechisch-orthodoxen Kirche, nach deren Regeln seine Frau erzogen wurde. Die beiden produzierten im Lauf der Jahre mehrere Filme mit griechischem Bezug, darunter "Hochzeit auf Griechisch" und "Mamma Mia!" sowie die dazugehörigen Sequels.

Griechenlands Innenminister Takis Theodorikakos (55) findet daher: "Tom Hanks ist eine Person, die echtes Interesse an den Menschen, die beim Feuer in Mati gelitten haben, gezeigt und das Problem in den internationalen Medien ins Bewusstsein gerufen hat. Er wirbt mit seinen Sommeraufenthalten in Antiparos, wo er ein Grundstück besitzt, für Griechenland,, wird er von CNN zitiert. Das Angebot gelte für Hanks und Wilson, sowie ihre Kinder Chet (29) und Truman (24).

Noch nicht vereidigt

Die beiden haben maximal ein Jahr Zeit, sich das Angebot durch den Kopf gehen zu lassen. Der Schauspieler "muss innerhalb eines Jahres dem Innenminister gegenüber einen Eid schwören,, erklärte Theodorikakos. Das griechische Staatswesen sieht eine Ehrenbürgerschaft dann vor, wenn "Ausländer Griechenland besondere Dienste erwiesen haben, oder die Einbürgerung dem Interesse des Landes entspricht.,

Der berühmteste deutsche Ehrenbürger in Griechenland ist Otto Rehhagel (81), der gebürtige Essener ist seit dem EM-Sieg der griechischen Fußballer 2004 Ehrenbürger von Athen.