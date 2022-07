Tom Hanks feiert am 9. Juli seinen 66. Geburtstag. Via Instagram gratuliert ihm seine Ehefrau Rita Wilson mit einem süßen Beitrag.

Rita Wilson (65) gratuliert ihrem Ehemann Tom Hanks (66) öffentlich zum Geburtstag. Die Schauspielerin und Sängerin teilte bei Instagram ein Foto des Hollywoodstars, auf dem er entspannt in einem Sessel sitzt und die Arme hinter seinem Kopf verschränkt. Lächelnd blickt er dabei in die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag!!!!! Liebe dich so sehr und jeden Tag", schrieb Wilson dazu.

Auch LL Cool J gratuliert

In den Kommentaren schlossen sich Fans und Stars Wilsons Glückwünschen an Hanks an. "Alles Gute zum Geburtstag, Tom", schrieb etwa Rapper LL Cool J (54). Ein Fan wünschte dem "größten Schauspieler unserer Zeit" ebenfalls einen schönen Geburtstag, ein anderer bezeichnete das Geburtstagskind in den Kommentaren als "Legende".

Tom Hanks ist aktuell im Kino in der Biografie "Elvis" zu sehen, in der es, wie der Name bereits verrät, um Rock-Legende Elvis Presley (1935-1977) geht. An der Seite von Austin Butler (30) spielt Hanks die Rolle von Presleys eigensinnigem Manager Colonel Tom Parker. Zwischen den beiden entsteht eine Erfolgsgeschichte, aber auch ein angespanntes Verhältnis.