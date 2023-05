Tom Hanks und Rita Wilson zeigten sich in Cannes gut gelaunt. Wenige Momente vor dem Blitzlichtgewitter sah das anders aus.

Was war denn bei der Premiere des Films "Asteroid City" bei den Filmfestspielen von Cannes los? Oscarpreisträger Tom Hanks (66) und seine Ehefrau Rita Wilson (66) gerieten auf dem roten Teppich wenige Momente vor ihrem Auftritt für die Fotografen offenbar in einen kleinen Streit mit einem Mitarbeiter. Wie Bilder von "DailyMail" beweisen, redeten sowohl Hanks als auch Wilson mit zornigen Blicken und wild gestikulierend auf einen unbekannten jungen Mann im Anzug ein, bevor sie sich im Blitzlichtgewitter positionierten.

Offenbar konnten die Streitigkeiten jedoch nach kurzer Zeit beigelegt werden, sodass beide wieder freundlich für die Presse und ihre Fans lächeln konnten. Um was es in dem Streit genau ging, ist bislang nicht bekannt. Eine Anfrage der "DailyMail" beim Sprecher von Tom Hanks blieb bislang unbeantwortet.

Neben Tom Hanks ist seine Ehefrau Wilson, die ihn zur Premiere begleitete, in "Asteroid City" ebenfalls als Schauspielerin zu sehen. Hanks trug an der französischen Riviera einen edlen, schwarzen Smoking und eine passende Fliege. Dazu kombinierte er ein klassisches, weißes Hemd. Seine Gattin wählte ein glamouröses, schwarzes Kleid, das mit silbernen Juwelen verziert war und im Scheinwerferlicht in allen Farben funkelte. Über ihre Robe legte sie einen langen, ebenfalls schwarzen Mantel, der bis an den Boden reichte.

Starrummel im Wes-Anderson-Streifen "Asteroid City"

"Asteroid City" ist ein Coming-of-Age-Film von Star-Regisseur Wes Anderson (54) und spielt in den 1950er-Jahren in einer fiktiven US-amerikanischen Wüstenstadt. Neben Hanks spielen zahlreiche weitere Hollywood-Superstars in der skurrilen Tragikomödie mit. Darunter zum Beispiel auch Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Adrien Brody, Margot Robbie, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Matt Dillon, Steve Carell oder Willem Dafoe. Der Film soll am 15. Juni 2023 in die deutschen Kinos kommen.