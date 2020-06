Tom Jones: Sänger will noch einen Megahit landen

Sir Tom Jones wird am Sonntag 80 Jahre alt, an Rente denkt der Sänger aber nicht. Ganz im Gegenteil: Er wolle weiter Hits liefern, wie er in einem Interview mit der "Sun" sagt. "Die Leute wissen, dass ich 'Sex Bomb' oder 'Delilah' oder was auch immer gemacht habe." Diesen Erfolg könne er wiederholen, meint Jones, es könnte noch ein Hit wie "Sex Bomb" da draußen sein, "man weiß nie, ich schließe es nicht aus". Und er fügt hinzu: "Ich möchte noch viele Jahre weiter singen."

Er wisse, sagt der Sänger weiter, dass er aufgrund seines Alters weniger Zeit habe. Tom Jones erklärt aber auch: "Gott war sehr nett zu mir." Der Musiker feierte viele Erfolge, seit er 1965 zum ersten Mal in den Charts auftauchte. Zu seinen großen Hits zählen unter anderem "It's Not Unusual", "What's New Pussycat?", "Delilah" und "She's A Lady". Jones ist inzwischen auch unter die TV-Stars gegangen, er ist seit 2012 Jurymitglied und Coach in der britischen Gesangs-Castingshow "The Voice UK".