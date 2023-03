Mit Tom Petty gründete er 1970 die Band Mudcrutch, die 2007 ein Revival feierte. Nun ist Tom Leadon mit 70 Jahren gestorben.

Tom Leadon ist tot. Der Musiker, der an der Seite von Tom Petty (1950-2017) bekannt wurde, starb laut Medienberichten bereits am 22. März 2023. Der Gitarrist wurde 70 Jahre alt. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt. Mike Campbell (73), der gemeinsam mit Leadon und Petty die Band Mudcrutch gründete, bestätigte den Tod seines Musikerkollegen über Instagram.

"Tom Leadon war mein engster Gitarren-Seelenverwandter", schrieb Mike Campbell. "Wir verbrachten unzählige Stunden damit, Akustikgitarre zu spielen und uns gegenseitig Dinge beizubringen". Ein liebenswürdigerer Mensch sei nie auf der Erde gewandelt, so Campbell weiter. "Ich werde ihn und seine Großzügigkeit immer vermissen. Schlafe friedlich, mein alter Freund".

Eagles-Bruder und Tom-Petty-Gitarrist

Tom Leadon kam am 16. September 1952 in Rosemount im US-Bundesstaat Minnesota zur Welt. Sein älterer Bruder Bernie Leadon (75) ist Mitbegründer der Erfolgsband Eagles.

Gemeinsam mit unter anderem Tom Petty und Mike Campbell baute Tom Leadon 1970 in Florida die Band Mudcrutch auf. Nach nur einem Jahr verließ Leadon die Gruppe, um zu seinem Bruder nach Los Angeles zu ziehen. Mudcrutch brach 1975 zusammen, aus ihr ging die deutlich bekanntere Formation Tom Petty and the Heartbreakers hervor.

Tom Leadon war ohne Tom Petty weniger erfolgreich, obwohl er mit der Band Silver und dem Song "Wham Bam Shang-A-Lang" 1976 einen kleinen Hit landete.

Spätes Comeback mit Mudcrutch

2007 rekrutierten Tom Petty und Mike Campbell ihren alten Kollegen für ein Comeback von Mudcrutch nach über 30 Jahren. Das Album "Mudcrutch", auf dem die Band teils alte Songs neu aufnahm, landete 2008 in den Top 10 der US-Billboard-Charts.

2016 folgte das zweite Album von Mudcrutch. Ein Jahr später starb Tom Petty überraschend nach einem Herzstillstand.