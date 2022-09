Toni Garrn hat verraten, mit welchen Schwierigkeiten sie anfangs als Mutter zu kämpfen hatte und wie es um ihre Familienplanung steht.

Model Toni Garrn (30) ist seit Juli 2021 Mutter einer Tochter. Die Schwangerschaft sei "nicht einer meiner Lieblingsmomente" gewesen, hat die 30-Jährige nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten. Sie liebe ihren Körper, "aber dann 20 Kilo zuzunehmen, das war jetzt nicht wirklich mein Lieblingsgefühl", erklärt Garrn.

Toni Garrn: "Möchte weitere Kinder"

Als ihre Tochter später zudem ihren Schlafrhythmus änderte, "raubte mir das oft den Schlaf", erzählt das Model. "Ja, da war ich an manchen Tagen überfordert. Doch was ist daran so schlimm, das offen zu sagen?" Nach der schwierigen Anfangszeit sei sie nun im Mutterdasein angekommen. Garrn schließt auch weiteren Nachwuchs nicht aus, ganz im Gegenteil: "Für mich steht fest, dass ich weitere Kinder haben möchte."

Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (32) sind seit 2019 ein Paar. Ende desselben Jahres hatten sie sich verlobt. Anfang Oktober 2020 gaben sie sich in einem kleinen Rahmen in Hamburg erstmals das Jawort. Im Juli 2021 wurde die Tochter des Paares geboren. Im Juni 2022 folgte auf der griechischen Insel Paros die zweite, große Hochzeitsfeier.

SpotOnNews