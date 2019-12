Toni Garrn: An Weihnachten hat sie sich mit Alex Pettyfer verlobt

So kann das Jahr 2019 gut ausklingen: Toni Garrn (27) hat sich mit ihrem Freund Alex Pettyfer (28, "Endless Love") verlobt. Das haben sowohl das deutsche Model als auch der Schauspieler nun bei Instagram verraten.

Sie möchte den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen

Das Model postete ein Bild, auf dem sie Pettyfer einen innigen Kuss aufdrückt. Dazu schreibt Garrn: "An Heiligabend hat die Liebe meines Lebens mich auf einem Knie überrascht und mich gefragt, ob ich auf Ewig die Seinige sein möchte." An dem Tag, an dem sie sich erstmals getroffen hätten, habe er ihr Leben verändert und ihr gezeigt, "was Liebe wirklich ist". Sie könne es gar nicht erwarten, fast jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen.

Pettyfer teilte unterdessen einen kurzen Clip von dem besonderen Moment. "Manche Menschen heiraten ihren besten Freund. Manche Menschen heiraten ihren Seelenverwandten. Ich habe beides bekommen", schreibt der Schauspieler dazu.

Pettyfer war zuvor unter anderem mit den Models und Schauspielerinnen Dianna Agron (33), Riley Keough (30) und Marloes Horst (30) liiert. Garrn war vor Pettyfer mit Megastar Leonardo DiCaprio (45) und dem Basketballspieler Chandler Parsons (31) zusammen. Dem Model und Pettyfer wurde nachgesagt, dass sie seit Februar ein Paar sein sollen.