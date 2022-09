Toni Garrn und Alex Pettyfer lassen sich die Mailänder Modewoche nicht entgehen. Das Paar begeisterte in edlen Ton-in-Ton-Outfits.

Toni Garrn (30) und Alex Pettyfer (32) haben am Dienstagabend in farblich abgestimmten Outfits die Mailänder Modewoche unsicher gemacht. Das Model setzte bei der About You Fashion Week auf einen sexy Ton-in-Ton-Look ganz in Schwarz. Zu einer weiten Anzughose kombinierte die gebürtige Hamburgerin eine hautenge und trägerlose Ledercorsage sowie schwarze Lederboots mit leichtem Absatz.

Kreolen, eine zarte Halskette sowie ein Statement-Armreif in Gold werteten den modischen Look zusätzlich auf. Ihre blonden Haare legte sich Garrn glatt gestylt hinter die Schultern. Beim Make-up setzte sie auf verführerische Smokey-Eyes.

Ehemann Alex Pettyfer hielt es edel und schlicht. Zu einer dunklen Jeans kombinierte der britische Schauspieler ein dunkelbeiges Poloshirt und ein dunkelbraunes Sakko. Nachtblaue Sneaker verliehen dem Look eine sportliche Note.

Seit 2019 im Liebesglück

Garrn und Pettyfer sind seit 2019 ein Paar, im Oktober 2020 gaben sie sich im kleinen Rahmen in Hamburg erstmals das Jawort. Im Juli 2021 wurde ihre Tochter geboren. Im Juni dieses Jahres feierte das Paar schließlich in Griechenland seine große Hochzeit.

SpotOnNews