Sorge um die Gesundheit von Tori Spelling. Sie liegt nach ihrem Ehe-Aus und einem angeblichen Umzug auf den Campingplatz im Krankenhaus.

Die Schlagzeilen um "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (50) nehmen kein Ende. Nach dem Ehe-Aus mit Dean McDermott (56) und einem angeblichen Umzug in ein Wohnmobil auf einem Campingplatz, machen sich die Fans nun Sorgen um die Schauspielerin. In einer Instagram-Story verkündete Spelling, dass sie derzeit im Krankenhaus liege und ihre Kinder sehr vermisse.

In ihrer Instagram Story postete sie ein Foto aus dem Krankenhaus, dazu schrieb sie: "Der vierte Tag hier und ich vermisse meine Kinder so sehr." Auf der Aufnahme ist ihre Hand samt Krankenhaus-Bändchen zu sehen, auf dem als Einlieferungsdatum der 17. August 2023 vermerkt ist.

Sie ist dankbar für ihre Kinder

An ihre fünf Kinder gerichtet, schrieb sie außerdem in ihrer Story: "Ich bin dankbar und so stolz auf meine starken, mutigen, widerstandsfähigen und durch und durch freundlichen Kinder, die immer positiv bleiben, egal was sich uns in den Weg stellt." Warum sich Spelling im Krankenhaus befindet, ist derzeit nicht bekannt.

Zuletzt lag die Schauspielerin im Dezember 2022 im Krankenhaus. Damals war sie laut "Daily Mail" mit den Symptomen "schweres Atmen, hoher Blutdruck und verrückter Schwindel" eingeliefert worden. Anfang August 2023 hatte sie schließlich mit Aufnahmen, die sie auf einem Campingplatz zeigen, für Spekulationen gesorgt, sie habe ihren Wohnort nach der Trennung von ihrem Ehemann zusammen mit ihren Kindern auf einen Campingplatz nördlich von Los Angeles verlagert.

Tori Spelling und ihr Mann Dean McDermott hatten Mitte Juni nach 18 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekanntgegeben. Die beiden haben fünf gemeinsame Kinder - drei Söhne und zwei Töchter.