Luke Perry bleibt über vier Jahre nach seinem Tod unvergessen. Tori Spelling erinnert nun mit einem emotionalen Post an ihn.

Über vier Jahre sind seit dem Tod von Luke Perry (1966-2019) vergangen, bei Freunden und Kollegen bleibt der Schauspieler aber unvergessen. Perry wäre am 11. Oktober 57 Jahre alt geworden, Tori Spelling (50) nutzte den Anlass, um an ihren Co-Star aus "Beverly Hills, 90210" zu erinnern. Die Serie war für die beiden in den 1990er Jahren der große Durchbruch.

Tori Spelling: "Ich vermisse dich immer"

In einer Instagram-Story teilte sie ein älteres Bild von sich mit Luke Perry, auf dem sie offenbar miteinander tanzen. Dazu schrieb Spelling: "Es konnten eine Million Menschen im Raum sein, aber er gab einem immer das Gefühl, der Einzige zu sein." Sie fügte hinzu: "Gute, freundliche Menschen" seien eine Seltenheit. "Ich kenne leider nicht so viele. Er war einer davon." Weiter heißt es in dem Post der Schauspielerin an Perry gerichtet: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich vermisse dich immer."

Auch "Riverdale"-Stars erinnern an Luke Perry

Nicht nur seine "Beverly Hills, 90210"-Co-Stars erinnern sich immer wieder an Luke Perry zurück, der 2019 im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstarb. Als die Netflix-Serie "Riverdale" im August endete, haben auch hier zum Abschluss die Schauspieler auf die Zeit mit ihrem Kollegen Luke Perry zurückgeblickt. Er war während der Dreharbeiten zur dritten Staffel überraschend gestorben.

In einem Interview mit "Vulture" haben Cole Sprouse (31), Camila Mendes (29) und Madelaine Petsch (28) über den nachhaltig positiven Einfluss gesprochen, den Perry auf sie hatte. "Luke war ein Orakel für mich und für viele Leute in der Serie", sagte Petsch, die in der Serie Cheryl Blossom spielte. "Vor allem, weil er uns in den ersten beiden Jahren des Chaos und der Verwirrung und auf dem Weg zum Erfolg begleitet hat. Ich denke, er ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Show heute dort ist, wo sie ist."