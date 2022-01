Bands und Musiker planen trotz steigender Corona-Infektionszahlen fest mit ihren Tourneen. Diese Shows sind 2022 in Deutschland zu erleben.

Die Corona-Pandemie hat die Welt wegen der Omikron-Variante immer noch fest im Griff. Dennoch planen viele Bands sowie Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr mit großen Touren. Top-Acts aus jedem Genre haben ihre Terminkalender 2022 gefüllt. Auf diese Touren können wir uns freuen:

Top-Acts auf den ganz großen Bühnen

Harry Styles (27) hat erst kürzlich die neuen Termine seiner "Love On Tour 2022" bekannt gegeben - mit vier Terminen im Juni und Juli in Deutschland. Billie Eilish (20) ist 2022 mit drei Konzerten ihrer "Happier Than Ever"-Tour hierzulande zu Besuch - allesamt bereits ausverkauft. Coldplay gehen 2022 auf große "Music of the Spheres"-Welttournee. Im Juli kommt die Band für mehrere Konzerte nach Deutschland. Auch Ed Sheeran (30) beehrt uns im Juli sowie im September mit vier Shows seiner "+-=÷x"-Tour. Die Red Hot Chili Peppers sind mit zwei Events im Juli ebenfalls mit von der Partie. Superstar Alicia Keys (40) gibt im Juni und Juli fünf Konzerte in Deutschland.

Elton John (74) verabschiedet sich mit seiner letzten Tour von der Bühne: Im Mai ist er für zwei Konzerte in Deutschland zu Gast. Auch Kiss geben ihre letzte Tournee. Die "End Of The Road"-Welttournee führt die Band im Juni für vier Konzerte nach Deutschland. Die norwegische Popgruppe a-ha wird im Mai sechs Shows spielen. Scooter starten ihre "God Save The Rave"-Arenatour durch Europa im März in Deutschland - mit zwölf Konzerten in ihrer Heimat bis August.

Queen + Adam Lambert (39) werden im Juni drei Konzerte geben, die Foo Fighters sind im gleichen Monat einmal in Berlin zu erleben. Guns N' Roses spielen hierzulande im Juli zwei Shows. OneRepublic werden im April für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Céline Dion (53) plant trotz gesundheitlicher Probleme hierzulande fünf Shows ihrer "Courage"-Tour im Juni und Juli. Bryan Adams (62) ist mit seiner "So Happy It Hurts"-Tour live unterwegs in Europa und macht an fünf Terminen im März Halt in Deutschland.

Schlagerstar Helene Fischer (37) wird erst 2023 wieder auf den Bühnen unterwegs sein, 2022 gibt sie nur ein einziges Konzert im August in München. Ob sie dabei auch ein Duett mit Robbie Williams (47) singt? Der erklärte Fan der Sängerin wird im August ebenfalls ein einziges Konzert in München spielen - und kündigt damit eine seiner größten Shows an.

Für die Rocker

Ab Mai geht Udo Lindenberg (75) mit mehr als 20 Shows auf seine "Udopium Live"-Tour durch Deutschland. Die Toten Hosen feiern ihr 40. Jubiläum ausgiebig mit vielen Konzerten, die unter dem Motto "Alles aus Liebe" im Juni starten. Herbert Grönemeyers (65) Album "Mensch" erschien vor 20 Jahren. Auch der Sänger zelebriert diesen Anlass mit einer großen Tour ab Mai. Peter Maffay (72) beginnt seine "So weit"-Tour bereits im Februar, ebenso Santiano mit ihren "Wenn die Kälte kommt"-Shows. Tocotronic gehen ab März auf Tour durch Deutschland.

Simple Minds spielen über das Jahr verteilt hierzulande ganze 15 Shows auf ihrer Jubiläumstour "Celebrating 40 Years of Hits Live". Für sechs Konzerte wird der britische Rocker Billy Idol (66) im Juni und Juli zu Gast in Deutschland sein. Die US-Band Imagine Dragons wird uns mit drei Events ebenfalls im Juni und Juli beehren. Schon im Februar und März wird die irische Gruppe The Script an ganzen acht Terminen zu erleben sein.

Sunrise Avenue sind an zwölf Terminen im April und Mai in Deutschland. Im Juni machen My Chemical Romance auf ihrer Welttournee hierzulande an drei Tagen Halt. Die Scorpions spielen im Juni sechs Konzerte in Deutschland. Placebo sind zurück auf der Bühne und bei uns im Oktober und November an vier Abenden zu erleben. Im gleichen Zeitraum sind auch The Cure mit sieben Shows zu Gast.

Für Schlager-, Country- und Schunkelfans

Ab April geht Florian Silbereisen (40) mit "Das große Schlagerfest.XXL - Die Party des Jahres" auf große Tour durch Deutschland. Roland Kaiser (69) startet sein "Sommer Open Air 2022" im Juni, im Oktober beginnt seine Geburtstagstournee. Ab Ende September ist Michelle (49) in mehreren deutschen Städten zu erleben.

Howard Carpendale (76) holt seine "Die Show meines Lebens"-Tour ab Februar nach. Schauspieler und Countrysänger Kiefer Sutherland (55) ist an fünf Terminen im Februar in Deutschland. The Kelly Family gehen ab November auf große Arena-Tour unter dem Titel "The Kelly Family - Die Mega Christmas Show".

Für die Singer-/Songwriter- und Pop-Anhänger

Popstar Olivia Rodrigo (18) spielt im Juni drei Shows in Deutschland. James Blunt (47) ist an 16 Terminen ab März zu Gast. Auf seiner "Wonder"-Welttournee macht Shawn Mendes (23) im März und April für fünf Konzerte bei uns Halt. Im Mai kommt Dua Lipa (26) an vier Terminen nach Deutschland. Tom Jones steht auch mit 81 Jahren nach wie vor auf der Bühne. Im Juli und August kommt er für vier Konzerte zu uns. Rag'n'Bone Man (36) stattet uns im März für vier Shows einen Besuch ab.

Sarah Connor (41) holt im Frühjahr noch einige Termine ihrer "Herz Kraft Werke"-Tour nach, ab Mai geht sie dann auf große Sommer-Tour. Joris (32) startet seine "Willkommen Goodbye"-Tour durch Deutschland Mitte Mai. Clueso (41) beginnt seine "Album"-Tour im September.

Singer-Songwriterin LEA (29) ist auf ihrer Tour ab Oktober zu erleben. Alvaro Soler (31) macht auf seiner Europa-Tournee an 15 Terminen Stopp in Deutschland - im März, Juni, Juli, August und September. Ab Mai spielt Wincent Weiss (29) seine "Vielleicht Irgendwann"-Tour. Michael Patrick Kelly (44) geht ab September auf Tour durch Deutschland.

Für die Kopfnicker

Die Fantastischen Vier holen ab Mai ihre "Für immer 30 Jahre Live"-Tour nach, im Juli startet dann ihr großes Open Air 2022. Shindy (33) geht im April und Mai auf große "Forever"-Arena-Tour. Bonez MC (36) ist ab April auf seiner ersten Arena-Solo-Tour unterwegs. Apache207 (24) ist ab August in mehreren deutschen Städten zu erleben.

Ab November geht Kontra K (34) auf seine "Der Sonne Entgegen"-Tour. Rapper Marteria (39) startet seine "Vollkontakt"-Konzerte im Mai. Haftbefehl (36) ist ab März auf seiner "Schwarzweißen Tour". Ab April gibt die Antilopen Gang mit ihrer "Aufbruch Aufbruch"-Tour Vollgas.

Für Metal-Fans

Iron Maiden sind 2022 mit "Legacy Of The Beast" auf Welttournee - in Deutschland geben sie fünf Konzerte im Juli. Parkway Drive sind in diesem Jahr auf der ganzen Welt unterwegs, hierzulande für sieben Shows im September.

Nightwish sind im November und Dezember für acht Konzerte in Deutschland. Limp Bizkit spielen bei uns vier Shows im Juli und August. Judas Priest feiern ihr 50. Jubiläum mit einer ausgedehnten Tour - auch an sechs Terminen im Juni, Juli und August in Deutschland.