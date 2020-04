Train My Body: Aminati und Brandão bringen Zuschauer zum Schwitzen

Wenn viele Menschen ehrlich zu sich selbst sind, dann sieht es in Sachen Fitness während der Selbstisolation oft nicht so rosig aus. ProSieben möchte das nun ändern und nach Ostern die womöglich durch das Festtagsmenü und die Isolation angesetzten Pfunde purzeln lassen - mit der neuen Show "Train My Body" mit Daniel Aminati (46) und Fernanda Brandão (36). Die fitten Moderatoren sind wie gemacht für die Sendung.

Vorerst vier Folgen geplant

Die beiden präsentieren insgesamt acht rund 30-minütige Workouts, die unter anderem aus Aminatis Fitnessprogramm "Mach dich krass" stammen und die die Zuschauer vor dem TV-Gerät zum Schwitzen bringen sollen.

Dabei wird jedes Mal ein anderer Fokus gesetzt. So geht es mal an die Bauchmuskeln und an einem anderen Tag sind die Beine dran. Ausgestrahlt werden sollen die Workouts in vier Folgen - am 14., 15., 16. und 20. April um jeweils 11:00 Uhr auf ProSieben.