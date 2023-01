Diese Trash-Formate stillen nach dem Dschungelcamp in den nächsten Wochen den Bedarf an Reality-TV.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist Geschichte, doch das Trash-Jahr hat damit gerade erst begonnen. Nach dem Dschungelcamp kommen Reality-TV- und Castingshow-Fans schon in den kommenden Wochen voll auf ihre Kosten.

"Deutschland sucht den Superstar"

Die 20. und auch letzte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) wird seit dem 14. Januar 2023 ausgestrahlt. "DSDS" befindet sich aktuell mitten in der Casting-Phase und sorgt bereits für einige Schlagzeilen. Neue Folgen gibt es jeweils mittwochs und samstags im TV zu sehen. Neben Pop-Titan und Rückkehrer Dieter Bohlen (68) sitzen Sänger Pietro Lombardi (30), Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26) in der Jury.

"Prominent getrennt"

Trash-Fans dürfen sich auf eine weitere Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" freuen. RTL zeigt die neuen Folgen ab dem 21. Februar über das hauseigene Streamingangebot RTL+ und ab dem 4. März im TV. Das Reality-Format nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit nach Südafrika, wo acht prominente Ex-Paare um 100.000 Euro Preisgeld kämpfen. Dabei stellen sie sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch ihrer gemeinsamen Vergangenheit. In das Haus ziehen unter anderem Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanze (34) von der Band Hot Banditoz sowie Tattoo-Model Kate Merlan (35) und Profifußballer Jakub Merlan-Jarecki (27).

"Der Bachelor"

Das RTL-Kuppelformat "Der Bachelor" gehört für viele Trash-TV-Liebhaber seit Jahren zum Standardprogramm. Die Show geht 2023 schon in die 13. Runde. Ab dem 1. März (20:15 Uhr bei RTL, bei RTL+ bereits ab dem 22. Februar) geht dann Model und Content-Creator David Jackson (32) auf die Suche nach seiner Traumfrau. Er beerbt damit Dominik Stuckmann (31) als Rosenkavalier.

"Germany's next Topmodel"

In wenigen Wochen gibt es auch ein Wiedersehen mit Heidi Klum (49). Die Model-Mama begrüßt wieder zahlreiche Kandidatinnen, die darauf hoffen, "Germany's next Topmodel" zu werden. Die erste Folge der mittlerweile 18. Staffel wird am 16. Februar zur ProSieben-Primetime ausgestrahlt. Die weiteren Episoden werden dann immer donnerstags ebenfalls um 20:15 Uhr auf dem Sender zu sehen sein. Bereits im November hatte ProSieben mitgeteilt, dass es für die Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht. Dort sollen sie ihre erste Fashion-Show laufen. Im Mai 2022 hatte sich Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (19) gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen können und sich den Titel in der 17. Staffel geschnappt.

"Kampf der Realitystars"

Im Frühjahr startet die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei. Unter anderem Ex-"Bachelor" Paul Janke (41), DJane Giulia Siegel (48) und die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Knappik (36) gehören zu den Prominenten, die für 50.000 Euro in Thailand um den Titel "Realitystar 2023" streiten. Dazu müssen sie in verschiedenen Action- und Geschicklichkeitsspielen bestehen. Cathy Hummels (35) wird das Format wieder moderieren.

"Perfect Match"

Streaminganbieter Netflix zeigt ab dem 14. Februar sein neuestes Dating-Format "Perfect Match", also pünktlich zum Valentinstag. Daran nehmen nur Kandidatinnen und Kandidaten teil, die bei anderen Netflix-Shows dabei waren. So dürften einigen die Gesichter aus "Love is Blind", "Too Hot To Handle", "The Circle" oder "The Ultimatum" bekannt vorkommen, die in einem "tropischen Paradies" aufeinandertreffen. Jessica Simpsons (42) Ex-Mann Nick Lachey (49) moderiert.

In der Show dürfen besonders "kompatible Paare" andere Paare entzweien und dann Kuppler spielen, um sie "auf Dates mit brandneuen Singles zu schicken, die sie in die Villa einladen", wie Netflix es beschreibt. Die erste Staffel wird aus zwölf Episoden bestehen, die laut "Variety" jeweils knapp eine Stunde lang sind. In drei Blöcken mit je vier Folgen sollen diese dann am 14., 21. und 28. Februar veröffentlicht werden.