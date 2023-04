Comedian Barry Humphries ist mit 89 Jahren gestorben. König Charles III. soll kurz vor seinem Tod noch mit dem Komiker gesprochen haben.

Der australische Entertainer Barry Humphries (1934-2023) ist am Samstag (22. April) im Alter von 89 Jahren im St. Vincent's Hospital in Sydney gestorben. Der Comedian war durch seine Kunstfiguren, darunter Dame Edna Everage, bekannt und wurde vor allem in seiner Heimat Australien und auch in Großbritannien zum beliebten TV-Star. Mit König Charles III. (74) soll er freundschaftlich verbunden gewesen sein.

Telefonat im Krankenhaus

Der Monarch soll sich "traurig" über den Tod der australischen Ikone gezeigt haben, wie ein Sprecher "Sky News Australia" mitteilte. "Seine Majestät schreibt privat an die Familie von Herrn Humphries", gab er weiter an. Wie "Sky News" des Weiteren berichtet, soll Charles kurz vor dem Tod des Komikers noch mit Humphries am Telefon gesprochen haben. Der Australier wurde nach Komplikationen aufgrund eines Eingriffs an seiner Hüfte im Krankenhaus behandelt.

König Charles und Humphries trafen auch in der Öffentlichkeit mehrmals aufeinander. Unter anderem zeigte sich der Komiker als Dame Edna Everage mit den typischen lila Haaren und der übergroßen Brille 2019 bei der Royal Variety Performance in London und enterte unter Gelächter aus dem Publikum die königliche Loge des damaligen Prinzen und seiner Frau Camilla (75). Anschließend scherzte Dame Edna, man habe einen besseren Platz für sie gefunden, und verschwand kurzerhand wieder. Laut britischer "Daily Maily" soll Humphries bereits 2008 erklärt haben, dass Charles die Person sei, die er weltweit am meisten bewundere, da "er sehr viel gute Arbeit leistet, ohne dass irgendjemand davon weiß".