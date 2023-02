Schon seit einiger Zeit steckt am Finger von Adele ein verdächtiger Ring.

Ist nach Las Vegas vor der Traumhochzeit? Angeblich sollen bei Adele und Rich Paul in diesem Sommer die Hochzeitsglocken läuten.

Die Indizien scheinen sich zu verdichten, dass die britische Sängerin Adele (34) und ihr Freund, US-Sportagent Rich Paul (41), in der Tat verlobt sind. Mehr noch: Britische Medien berichten inzwischen gar, "aus sicherer Quelle" in Erfahrung gebracht zu haben, dass die Traumhochzeit noch in diesem Sommer steigen soll. Dies wäre rund zwei Jahre, nachdem das Paar 2021 seine Beziehung offiziell machte.

Schon bei ihren Las-Vegas-Shows blitzte und funkelte es zuletzt noch etwas mehr als sonst. Der Grund dafür befand sich an einem Finger des Weltstars - ein riesiger Klunker, wie "Beweisfotos" zeigen, die der "Daily Mail" vorliegen. Ein komplett neuer Anblick war dies jedoch nicht: Schon bei den Brit Awards vor fast exakt einem Jahr trug sie den Ring und heizte die Gerüchteküche damit an. Schon damals ließ sie sämtliche Spekulationen jedoch unkommentiert, dies dürfte auch dieses Mal wieder der Fall sein.

Star hat viel vor für 2023

Dass das Jahr 2023 auch abseits von Las Vegas viel für sie zu bieten haben wird, hatte Adele vergangenes Jahr als Gast in der "Graham Norton Show" verraten. Kurz vor dem TV-Auftritt hatte sie ihre Vegas-Auftritte verschieben müssen, aber beteuert, dass diese noch (wie auch geschehen) 2022 anlaufen werden: "Es muss dieses Jahr passieren, denn ich habe schon Pläne für das nächste Jahr. Stellen Sie sich vor, ich muss absagen, weil ich ein Baby bekomme ...", scherzte sie damals.

Ob sie mit dieser Aussage nur geschickt von der angeblichen Hochzeit ablenken wollte? Das letzte Konzert in Vegas ist am 25. März 2023 fällig, genug Zeit für eine märchenhafte Sommerhochzeit und weitere Familienplanungen bliebe also allemal. Aus einer ersten Ehe hat Adele bereits den zehnjährigen Sohn Angelo Adkins, ein Einzelkind soll er aber definitiv nicht bleiben, wie der Star kundtat.