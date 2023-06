Palmenmuster oder Blumenprints: Im Sommer wird es in Sachen Mode bunt und exotisch.

In Sachen Mode wird es jetzt besonders farbenfroh: Exotische Muster sind wieder angesagt. Beliebt sind dabei vor allem Kleider und Röcke.

Modisch wird dieser Sommer wieder besonders bunt, denn: Tropical Prints sind jetzt angesagt! Die exotischen Muster sind nun wieder auf Kleidern, Röcken, Tops, aber auch auf Bikinis und Badeanzügen zu finden. Lust auf Urlaub kommt dann allemal auf.

Sofia Vergara liebt den Trend!

Eine Promidame, die dem Trend zweifellos verfallen ist, ist Sofia Vergara (50). Auf Instagram zeigte sich die Schauspielerin in den letzten Wochen immer wieder in Kleidern samt Tropical Prints. Allen voran ein schwarzes, trägerloses Modell mit Blätter- und Blumenmustern. Dazu kamen goldene Ketten, cremeweiße Fingernägel und roter Lippenstift zum Einsatz. Im April sah man Vergara außerdem in einem orange-rotem Off-Shoulder-Kleid mit buntem Tribal Prints.

So macht es Cindy Crawford

Topmodel Cindy Crawford (57) setzte unlängst auf ein bodenlanges Maxi-Dress mit Spaghettiträgern samt hellem Leoparden-Print. Pinke und rosafarbene Blüten auf ihrem Kleid sorgten für farbliche Akzente. Dazu trug Crawford eine XXL-Statement-Sonnenbrille in Braun.

Da es die tropischen Muster in den verschiedensten Formen und Farben gibt, wird hier jeder Figur- und Hauttyp fündig. Unser Tipp: je knalliger die Farben, desto brauner wirkt die Haut.

SpotOnNews