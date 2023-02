Trugoy the Dove wurde nur 54 Jahre alt.

Trugoy the Dove

Trugoy the Dove De-La-Soul-Rapper David Jolicoeur stirbt mit 54 Jahren

Der US-Rapper Trugoy the Dove ist tot. Das Gründungsmitglied des Hip-Hop-Trios De La Soul starb im Alter von 54 Jahren.

Der US-Rapper Trugoy the Dove (1968-2023), eines der Gründungsmitglieder des Hip-Hop-Trios De La Soul, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Das bestätigte ein Sprecher der Band der "Variety". Details über die Todesursache wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Allerdings machte Dave Jolicoeur - so sein bürgerlicher Name - schon im Jahr 2017 seine schweren Herzprobleme öffentlich. Der Musiker musste seit einige Jahren eine Defibrillator-Weste tragen, da bei ihm ein stark erhöhtes Risiko festgestellt wurde, einen plötzlichen Herztod zu erleiden.

Im Intro des Musikvideos zum De-La-Soul-Song "Royalty Capes" spricht Trugoy the Dove über seinen schon damals besorgniserregenden Gesundheitszustand. Unter anderem erzählt er, dass die Weste ihn schocken solle, um ihn dann "hoffentlich wieder aus der Matrix zurückzuholen". Für ihn sei das alles scher: Er vermisse die Bühne und das Reisen. Er wolle einfach wieder mit seinen Jungs zusammen sein: "Ich will das alles zurück!"

De La Soul waren Mitbegründer der Hip-Hop-Bewegung Native Tongue Family

De La Soul bestand aus den Rappern Kelvin Mercer (53), Vincent Mason (52) sowie Jolicoeur und wurde in den 80er-Jahren an der US-amerikanischen Ostküste gegründet. Zusammen mit A Tribe Called Quest und den Jungle Brothers gründeten sie die berühmte Hip-Hop-Bewegung Native Tongue Family und setzten damit als erste in ihren Texten nicht auf klassische Gangsta-Geschichten, sondern auf sozialkritische Themen und ein freundliches Image.

De La Soul gewannen 2006 ihren ersten Grammy Award für ihre Zusammenarbeit mit den Gorillaz für den Song "Feel Good Inc.", der vor allem durch Jolicoeurs Rap-Solo in der zweiten Strophe bekannt wurde. Noch am vergangenen Wochenende performte Mercer, auch bekannt unter seinem Künstlername Posdnuos, mit anderen Rap-Größen bei den Grammys den De-La-Soul-Hit "Buddy".