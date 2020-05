TV-Soaps: Aaron droht Emily bei "GZSZ" mit einer Klage

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Für Judith scheint alles auf dem besten Weg zu sein. Sie und Alex planen den Umzug auf Brunos Hof. Wenn nur Alex dem Stern fürs "Stint" nicht manisch hinterherjagen würde. Pia hat sich Hals über Kopf in Anton verknallt. Freddy ist enttäuscht, hat er doch ein Auge auf Pia geworfen. Und Anton? Der ist in Vivien verschossen, die ihn aber konsequent abblitzen lässt, während sie versucht, Hannes und Claudia zu verkuppeln.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela gelingt es, die von Paul beschädigte Drohne zu reparieren. Da Bela arbeiten muss, lädt er ein Routenprogramm herunter, damit die Drohne ferngesteuert Landschaftsaufnahmen machen kann. Als er das Programm mit Lucy testet, verliert er die Kontrolle über die Drohne. Christoph kommt Nadja auf die Schliche. Ihm wird klar, dass sie versucht hat, Dirk umzubringen, um Tim anschließend die Tat anzuhängen. Doch bevor Christoph sie zur Rechenschaft ziehen kann, bekommt Nadja mit, dass sie aufgeflogen ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Roswitha von einem Fremden bestohlen wurde, will sie mit Janas Hilfe den Dieb stellen. Dabei geraten die beiden Frauen in Gefahr. Als Saskia eine Versöhnung mit Jakob ausschließt, verweigert Jakob im Gegenzug seinen Auszug und versinkt in Selbstmitleid. Easy und Ringo werden in der niederländischen Kinderwunschpraxis mit den hohen Kosten konfrontiert. Rückt die Erfüllung ihres Kinderwunsches damit in weite Ferne?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist tief enttäuscht und eher bereit, ihren Sohn zu opfern, als das Zentrum aufgeben zu müssen. Derweil sucht Richard nach einem anderen Weg und möchte Maximilian dabei unterstützen, Niclas auszubremsen. Chiara flieht vor ihren Gefühlen für Ina, die sie nicht richtig einordnen kann. Als sie dann allerdings Ina zusammen mit einer anderen Frau sieht, reagiert sie mit eindeutig eifersüchtigen Gefühlen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily macht es fertig, dass die Polizei nun sie verdächtigt. Um sie zum Schweigen zu bringen, droht Aaron ihr mit einer Verleumdungsklage. Emily hat zunehmend das Gefühl, gegen einen übermächtigen Gegner zu kämpfen und wird mutlos. Maren und Alexander haben den Verdacht, dass es sich beim Einbruch um eine Schikane der Lehmann-Bank handelt. Jonas will sich wehren, doch Alexanders Kampfgeist bröckelt, während Maren schon länger nicht mehr kann.