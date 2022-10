Alexandra übernimmt in "Sturm der Liebe" Christophs Verteidigung. In "Unter uns" freut sich Vivien auf die Koch-Challenge mit David. Später macht John Laura in "GZSZ" ein ungewöhnliches Jobangebot.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik wird klar, dass er sich im Streit mit Malte falsch verhalten hat und er entschuldigt sich. Britta ist froh darüber, macht sich aber Sorgen: Hendrik hat einen Termin bei seinem Anwalt wegen des Verfahrens gegen ihn - doch sie erreicht ihn nicht. Amelie ist langweilig und sie nervt Simon im "Carlas". Doch Hannes hat eine gute Idee: Er besorgt ihr Malutensilien, wenn sie ihm bei der Apfelernte im Schrebergarten hilft. Amelie blüht auf, blendet ihre beruflichen Sorgen jedoch nur aus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Zu Christophs Empörung plädiert sein Anwalt darauf, dass er bei seinem Prozess wegen der Körperverletzung gegen Ariane Reue zeigen soll, und es kommt zum Zerwürfnis. Obwohl Alexandra keine Strafverteidigerin ist, bietet sie Christoph kurzfristig ihre Hilfe an. Ganz zum Ärger von Markus. Als Gerry von Shirins Abmahnung erfährt, macht er sich bei Robert für sie stark. Tatsächlich ist dieser bereit, über Shirins Fehltritt hinwegzusehen, denn durch den Besuch des Bollywood-Stars im Beautysalon bekommt Shirin viele Terminanfragen und das ist auch gut für den "Fürstenhof". Doch Shirin hat andere Pläne.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien freut sich zunächst, als David mit ihr an einer Koch-Challenge teilnehmen will. Aber ihr Unterbewusstsein warnt sie davor, ihm zu vertrauen. Easy hofft, dass Ringo seine destruktive Entscheidung revidiert. Aber Ringo ist dabei, innerlich zu verhärten, um nie mehr verletzbar zu sein. Theo versichert Monika, dass er nicht in Cecilia verliebt ist. Als Monika trotzdem keinen Neuanfang will, geht er innerlich auf Distanz.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach der Attacke der Aktivistin droht Isabelles Event zum Desaster zu werden. Sie versucht noch verzweifelt, es zu retten. Als Richard taub für Jennys Sorgen um seine Gesundheit ist, sieht die keinen anderen Weg als Simone einzuschalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny will sich endlich auf ihre Bachelorprüfung fokussieren, als ein alter Bekannter von Tobias auftaucht und Forderungen stellt. John wird immer wieder darauf zurückgeworfen, dass er und Laura im Mauerwerk unterschiedliche Maßstäbe setzen. John nimmt sein Glück selbst in die Hand und will Laura einen Job verschaffen, den sie nicht ablehnen kann.