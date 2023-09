In "Sturm der Liebe" überrascht Alexandra Nicole mit einem Versöhnungsangebot. Ute und Benedikt bekommen in "Sturm der Liebe" Dominics Wut zu spüren. In "GZSZ" lässt Mohameds Tod Sascha keine Ruhe.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin macht Tammo lautstark Vorhaltungen, ihn im Stich zu lassen. Tammo läuft erschrocken weg. Anette hilft Ralf bei der Suche und kann Tammo aufspüren. Ralf ist Anette sehr dankbar, was Tammo aufmerksam beobachtet. Für ihn ist die Sache klar: Ralf ist verliebt in Anette! Gunter hält die Ruhe auf dem Gut nicht mehr aus und taucht im Hotel auf. Amelie muss Gunter beichten, dass er weiterhin ihren Vater spielen muss, bis Henni ihren Schulplatz sicher hat. Gunter ist alles andere als begeistert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra will die angeschlagene Freundschaft mit Nicole retten und springt sogar als Bedienung im Café ein, weil Nicoles Angestellte krank ist. Nicole ist gerührt von Alexandras offensichtlichem Bemühen, sich mit ihr zu versöhnen. Eleni steht Julian in der Trauer um seine Tante bei, so gut sie kann, und fühlt sich dabei wie eine Verräterin. Als Markus in die Reha verabschiedet wird, ist es Julian, der ihn dort hinfährt. Eleni und Leander wird klar: Ein bisschen werden sie noch durchhalten müssen, bevor sie endlich zusammen sein können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Benedikt bekommen Dominics Wut zu spüren. Während Benedikt mit der Sache abschließen will, kann Ute nicht tatenlos herumsitzen. Als Tobias sich erneut als rücksichtsloser Mitbewohner zeigt, reicht es Ringo und Easy. Als sie von ihm verlangen, dass er sich mit Vivien versöhnt, hat das Konsequenzen. Nika schließt ausgerechnet mit Stella Freundschaft und ist überrascht, als diese ihr sogar einen Job im Schiller anbietet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Danielas Misstrauen gegenüber Hanna erneut hochkommt, stößt sie sie wütend von sich. In ihrem Ärger bringt Daniela sich in Gefahr. Simone sucht nach einem Weg, der Hetze gegen Ava und den Kader entgegenzutreten. Als Simone ihr und Chiara ihren Plan darlegt, ist Ava dagegen. Yannick lenkt Leyla liebevoll von ihrem Ärger mit Chiara ab, doch dann geschieht ihm wegen Miray ein unglückliches Missgeschick.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne wird auf Michis Hochzeit davon angeweht, wie glücklich sie gerade mit Gerner ist und wie sehr er in den letzten Monaten für sie da war. Doch plötzlich ändert sich alles für Yvonne. Emily ist gerührt, als sie sieht, wie Sascha Kate hilft. Während Sascha dadurch an Mohamed erinnert wird, dessen Tod ihm nach wie vor keine Ruhe lässt, glaubt Emily glücklich, den Mann fürs Leben gefunden zu haben.