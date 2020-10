"Rote Rosen": Amelie ist am Ziel ihrer Träume

Amelie ist in "Rote Rosen" am Ziel ihrer Träume

TV-Soaps Amelie ist in "Rote Rosen" am Ziel ihrer Träume

Amelie ist in "Rote Rosen" am Ziel ihrer Träume, als Gunter ihr die Hotelanteile überschreibt. Bei "Unter uns" steht Easy ein Besuch vom Jugendamt bevor. Später hat Lilly in "GZSZ" ein schlechtes Gewissen gegenüber Nihat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist am Ziel ihrer Träume, als Gunter ihr die Hotelanteile überschreibt und sich ins Privatleben zurückzieht. Aber Davids U-Haftentlassung steht unmittelbar bevor, und der ist fest entschlossen, Amelie zu überführen. Walter ist geknickt, weil Anton ihm wegen seiner Einmischung grollt. Ben möchte die beiden versöhnen und arrangiert ein Zusammentreffen, indem er beide zeitgleich als Babysitter engagiert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Cornelia freut sich sehr auf die gemeinsame Bootstour, denn sie hofft, dass Robert und sie sich annähern werden. Doch Robert sieht in ihr nur eine gute Freundin. Ganz im Gegensatz zu Tourleiter Manuel, der Cornelia von Anfang an den Hof macht. Franzi und Steffen sind bereit, für ihre spontane Hochzeit nach Dänemark zu fliegen. Doch kurz vor der Abreise bemerkt Franzi, dass sie ihren Glückbringer im Cidre-Keller vergessen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert ist lebensgefährlich verletzt. Während einzig Luke in der Lage ist, ihn zu retten, schwant Nika und Sina alarmiert, was wirklich hinter dem Verschwinden der beiden steckt. Till ist zum Schein mit Ute verlobt. Auch wenn er seine Freunde ungern belügt, ist es ihm der Triumph über Eva allemal wert. Nach Easys Verstoß gegen die Kontaktsperre kündigt sich das Jugendamt zu einem Besuch an. Ein Zufall?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist Richard auf seiner Fahrt gefolgt, um ihn daran zu hindern, mit Georg zu sprechen. Doch Richard hat Zweifel an Justus' Geschichte. Vanessa ärgert sich, dass Yannick aus ihrer Studie aussteigen will, und lässt ihren Frust an Christoph aus, der sich Sorgen um ihre Beziehung macht. Marie fühlt sich immer weiter isoliert und allein. Als sie Halt bei Ingo sucht, trifft sie auf Deniz und spürt die alte Vertrautheit zwischen ihnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin, Nina und Yvonne stehen Maren bei, als sie sich von Alexander verabschiedet. Katrin wird dabei an Till und seine etwas spezielle Grabstätte erinnert. Die Freundinnen fragen sich, ob man im Leben eine zweite große Liebe haben kann. Lilly hat ein schlechtes Gewissen, dass Nihat ihretwegen ein WG-Zimmer nicht bekommen hat. Sie entschuldigt sich und ist erleichtert, als Nihat es ihr nicht nachträgt. Eine Überraschung hat sie aber doch für ihn.