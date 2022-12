"Rote Rosen": Charlotte (M.) wird in letzter Sekunde von der nichtsahnenden Amelie (r.) aus höchster Not gerettet.

In "Rote Rosen" kann Amelie Charlotte vor dem K.o.-Tropfen-Täter retten. Jakob gesteht Stella in "Unter uns", dass er Saskia geschlagen hat. Bei "Alles was zählt" erlebt Imani Dr. Bach in einem schwachen Moment.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie kann Charlotte gerade so vor dem K.-o.-Tropfen-Täter retten. Dann bricht Charlotte in ihren Armen zusammen. Simon ist geschockt und wacht die ganze Nacht an ihrem Bett. Als Charlotte aufwacht, bekommt Simon Schuldgefühle - warum hat er seine kleine Schwester nicht beschützt? Sandra hadert mit sich, ob sie gegen Malte vorgehen und ihre Freundschaft zu Anette aufs Spiel setzen soll. Schweren Herzens leitet sie schließlich die Ermittlungen ein. Doch Malte beschleicht die Ahnung, dass Sandra ihm und Petrov auf den Fersen ist. Er will die nächste Lieferung stoppen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da der Turm als Hochzeitslocation ausfällt, machen sich Josie, Paul und Yvonne auf die Suche nach einem neuen Ort für das Fest. Yvonne sucht eifrig nach einer pompösen Alternative, doch Josie bremst sie aus - sie wollen eine kleine Hochzeit. Als die drei auf einer schön gelegenen Wiese vorbeikommen, ist Yvonne hin und weg und überzeugt, den richtigen Ort gefunden zu haben. Vanessa ist schwer getroffen, nachdem sie Carolin und Leon zusammen gesehen hat. Aufgewühlt erzählt sie Max davon, den sie damit ungewollt gegen Carolin aufbringt. Denn der weiß, dass Michael schon vor Wochen eine Affäre zwischen den beiden vermutet hat, und stellt Carolin zur Rede.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob gesteht Stella, dass er Saskia geschlagen hat. Auch Stella hat böse Erfahrungen mit Gewalt und Missbrauch gemacht. Wird sie ihm trotzdem noch vertrauen können? Corinna kann Chris nicht glauben, dass der Hostessenvorfall eine Intrige von Ringo war. Also beschließt Chris, für Beweise zu sorgen. Bambi will seine Werkstatt zurück. Zu allem entschlossen ignoriert er deshalb beunruhigende Warnsignale seines Körpers.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Simone fiebern dem Besuch des BDE-Gutachters entgegen. Imani erlebt Dr. Bach in einem schwachen Moment. Sie verspricht ihm, den Vorfall für sich zu behalten. Jetzt weiß sie jedoch nicht so genau, wie sie in Zukunft mit ihm umgehen soll. Daniela bekommt die Gelegenheit, ein Catering für das Zentrum zu übernehmen. Als ein Stromausfall in der Kneipe den Auftrag in Gefahr bringt, packen alle mit an.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip schafft es nicht, jemanden zu finden, der den Nikolaus auf der Krankenhausfeier gibt. Wohl oder übel muss er es akzeptieren, selbst ins Kostüm zu schlüpfen. Aber dann erwartet ihn weitaus Peinlicheres. Emily, Nihat und Lilly können es kaum glauben, als Sascha die Ermittlungen einstellen muss. Lilly und Nihat klammern sich glücklich aneinander, während Emily in ihrer Erleichterung endgültig auf ihre Gefühle hört. Doch der Frieden trügt.