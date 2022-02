Nach einer deutlichen Ansage von Katrin verliert Anke in "Rote Rosen" die Nerven. In "Sturm der Liebe" stellt Henning Shirin zur Rede. Bei "Alles was zählt" will Malu Finn und sich noch eine Chance geben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Anke auf Florian, Mia und Katrin trifft, ist sie verletzt vom Anblick der glücklichen Familie. Sie macht einen gehässigen Spruch. Der trifft Mia so sehr, dass Katrin Anke eine gepfefferte Ansage macht. Auch Franzi macht Anke klar, dass sie den Kontakt zu ihrer Familie nicht abbrechen wird. Als dann auch noch ihr Motorrad streikt, bricht Anke in Bens Armen weinend zusammen. Hannes hat ein Problem. Das Heideecho macht Jagd auf den Wunschbox-Wohltäter. Um die Fotojäger zu verwirren, stellt Hannes nun mehre Wunschboxen auf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henning vermutet, dass Shirin die Situation mit seinen Eltern zu viel ist. Daher schlägt er ihr einen schönen Abend zu zweit vor. Doch Shirin lehnt ab und gibt vor, arbeiten zu müssen. Durch Zufall findet Henning später heraus, dass Shirin ihn angelogen hat, und stellt sie zur Rede. Obwohl Werner Zweifel äußert, lässt Christoph sich auf den Deal mit Yvonne ein, doch diese lässt am nächsten Tag nichts mehr von sich hören. Währenddessen wartet Ariane am Altar ungeduldig auf Robert, der die Trauringe in der Wohnung vergessen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Der Entführer ist außer sich, weil Till nicht in der Reisegruppe ist. Gerade dieser soll nicht ungeschoren davonkommen. Till genießt mit seiner Freundin Mareike und den Kindern sein Patchwork-Familienleben. Er ahnt nicht, dass dieses in Gefahr ist. Die Reisegruppe findet sich verzweifelt in Gefangenschaft wieder. Als sich ein möglicher Fluchtweg auftut, ist die Gruppe gespalten: ein Fluchtweg oder weitere Falle?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie ist bestürzt, als ihr vermeintlicher Beweis gegen Caroline die Steinkamps nicht eint, sondern Streit auslöst. Malu will Finn und sich noch eine Chance geben. Findet Finn endlich einen Weg, mit der Situation seinen Frieden zu machen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als sich Luis und Moritz bei W&L treffen, kann Luis nicht anders, als Moritz wegen seiner Mutter zu trösten, was Luis durch und durch geht. Aufgewühlt beendet der die Heimlichtuerei und konfrontiert Luis mit dem Chatverlauf. John hat für Lauras Rechtfertigungsversuche kein Verständnis mehr und geht auf Abstand zu Laura, die unter Druck in den Armen ihrer Mutter zusammenbricht, weil ihr langsam alles über den Kopf wächst.