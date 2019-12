TV-Soaps: Annabelle erpresst Christoph in "Sturm der Liebe"

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla ist erleichtert, dass Nicos nichts von ihrer Erkrankung weiß. Aber sie kann ihren angespannten Zustand nicht verbergen, was seine Fürsorge auf den Plan ruft. Unterdessen macht Nicos Bekanntschaft mit Alex als Chefkoch, was Nicos verwirrt, genauso wie Amelies Andeutung über Carlas Behandlung. Als Carla dann Gregor, der aus China zurück ist, recht zugetan begrüßt, ist für Nicos die Sache klar: Carla ist schwanger. Von Gregor.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Zähneknirschend muss sich Christoph eingestehen, dass Annabelle ihn in der Hand hat. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei einer Versammlung aller Anteilseigner für Annabelle und gegen Werner und Robert zu stimmen. Aber Annabelles Plan reicht noch weiter: Sie will Christoph alles nehmen, was ihm lieb ist!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambis Reaktion auf Sinas Geständnis lässt sie um ihre Ehe fürchten. Wird Bambi ihr ihre Lüge jemals verzeihen können? Nach einer versöhnlichen Aussprache mit Till muss sich Conor die Frage stellen, ob er der Beziehung zu Eva noch eine Chance geben kann. Als Leni der Stollen für die Berufsschule anbrennt, will Saskia ihr beim Schummeln helfen. Stolz erkennt sie jedoch, dass Leni aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Moritz aufgrund von Marcels rassistischen Äußerungen ausgerastet ist und seinen Job im Zentrum verloren hat, verzweifelt er an seiner Machtlosigkeit. Finn kann den Notfallpatienten retten, doch seine Fehlentscheidung führt dazu, dass sich Vanessa und Nathalie von ihm entfernen. Ingo, Ben und Marian stellen zunächst fest, dass der geplante Spendenlauf nicht viel gebracht hat. Aber am Ende erkennen sie den wahren Wert der Aktion.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John verschweigt Shirin die anonyme Droh-E-Mail. Er wendet sich aber an Toni, in der Hoffnung, dass sie den Absender überführen kann. Doch die Polizei kann nicht helfen. Philip kann nicht fassen, dass Nihat Lilly an Katrin verraten hat. Auch die Buddys setzen Nihat auf den Topf, doch der fühlt sich im Recht und hält ein flammendes Plädoyer für Katrin. Lilly hat einen Fehler begangen und ihn vertuscht. Jetzt muss sie mit den Konsequenzen leben.