TV-Soaps: Anton setzt Pia in "Rote Rosen" unter Druck

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton macht Pia Druck: Sie soll Freddy dazu bringen, ihm die Melodie doch noch zu überlassen. Freddy geht auf Pia zu und macht ihr eine Liebeserklärung der geheimen Art: Er schenkt ihr die Melodie, ohne zu sagen, dass er sie für Pia geschrieben hat. Gunter arbeitet an seiner Zukunft als Quinoa-Farmer in Ecuador. Thomas versucht vergeblich, ihn davon abzubringen. Auch in Merle findet Thomas keine Verbündete.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach Andrés erfolgreichem Verkupplungsversuch verabreden sich Natascha und Michael zu einem romantischen Abend. Vielen Zwischenfällen zum Trotz schaffen es die beiden, wieder zueinander zu finden. Franzi freut sich, in Steffen so einen guten Freund und Geschäftspartner gefunden zu haben. Auch ihr Traum von einer eigenen Cidre-Produktion wird nun immer konkreter.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana und Paco kämpfen gegen ihre unterdrückten Gefühle an. Doch eine Fügung des Schicksals schenkt Paco den Mut, zu seinen Gefühlen zu stehen. Nika nötigt Luke und Conor zu einem Abendessen. Gerade als sie hofft, dass Luke seine Meinung über Conor ändert, hört sie, was Conor über ihren Bruder denkt. Vivien zweifelt, ob sie sich wirklich als Leihmutter zur Verfügung stellen sollte. Ist ihre Freundschaft zu Easy und Ringo tief genug?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben ist erleichtert, als Kim Nils zurückbringt. Nun muss geklärt werden, wie es weitergeht. Chiara bereitet sich mental auf ihren ersten Eislauf-Wettkampf vor, als ihr ein gravierendes Missgeschick unterläuft. Kurz vor dem IKC muss Marie feststellen, dass es ihr körperlich schlecht geht. Sie beschließt, sich davon nicht unterkriegen zu lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner muss zu Alexander und ihm in einer Notlage helfen. Tatsächlich können die beiden die drohende Katastrophe verhindern. So wartet Yvonne und wird immer ungeduldiger, denn Gerners Rückkehr zieht sich. Doch ihre sehnsüchtigen Botschaften erreichen Gerner nicht. Denn der feiert mit Alexander ihre gemeinsame Rettungstat. Bald schon schwelgen die best buddies in gemeinsamen Erinnerungen, und Gerner vergisst endgültig die Zeit.