Ariane will Christoph in "Sturm der Liebe" mit einem fingierten Anruf hereinlegen. Bei "Unter uns" reagiert Sina anders auf Lukes Liebestest als erwartet. Yannick leidet in "Alles was zählt" unter seinen Erlebnissen in Mali.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ein erster Kuss zwischen Thomas und Jill wird durch das plötzliche Auftauchen von Johanna gestört, die sich gleich hervorragend mit Jill versteht. Sara wird wegen ihrer Affäre der Job bei der Studie entzogen, während Hendrik nur einen Rüffel bekommt. Gegen diese Ungerechtigkeit interveniert Britta.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane hat einen Plan: Sie will Christoph glauben lassen, dass Karl noch am Leben ist. Mit Hilfe einer Software gelingt es ihr, Karls Stimme zu imitieren, und sie fingiert einen Anruf am "Fürstenhof". Dabei bemerkt sie allerdings nicht, dass sie von Erik beobachtet wird. Während eines Schafkopfabends bei den Sonnbichlers fällt Cornelia auf, dass Rosalie immer noch in Michaels Gedanken herumspukt. Als sie Rosalie davon erzählt, schöpft diese neue Hoffnung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Benedikt einen Hinweis auf Utes Scheinehe mit Till erhält, keimt unwillkürlich Hoffnung in ihm auf. Nachdem ein versöhnlicher Schritt von Eva durch Till jäh ausgebremst wurde, wird Evas Kampflust erneut geweckt. Und ihr steht sogar neue Munition zur Verfügung. Luke muss improvisieren, als Sina auf seinen Liebestest anders reagiert, als er sich das ausgemalt hatte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Trotz gegenteiliger Behauptungen leidet Yannick unter seinen Erlebnissen in Mali und sucht in seiner Verzweiflung einen Schuldigen. Justus sinnt auf schnelle Rache, nachdem er erfahren hat, dass Georg hinter seinem Rücken schlecht über ihn redet. Malu ist ziemlich verwirrt. Denn nachdem sie mit Finn einen schönen Tag verbracht hat, löst er, ohne dass er es ahnt, ein befremdliches Gefühl bei ihr aus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle verteilt verkleidet Flyer im Kiez. Als Jonas sieht, wie ein Junge Merle schikaniert, schreitet er ein. Nur dumm, dass gar nicht Merle unter dem Kostüm steckt. Nicht nur, dass Nazan nach dem Zusammentreffen mit Felix wieder an ihn denkt, sie muss auch noch fürchten, dass er ihr Telefonat mitgehört hat. Als Nazan ihn anspricht, behauptet er, nichts gehört zu haben. Felix will sich auf Laura konzentrieren und Nazan vergessen.