TV-Soaps: Ariane überwindet in "Sturm der Liebe" ihre Angst

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Laube ist repariert und Hannes will wieder einziehen, doch Paragraphen-Schulze macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Hannes muss zurück in die WG - wo Vivien amüsiert feststellt, dass er sich in Claudia verliebt hat. Als Bruno in seiner Wut auf Henning androht, den Hof abzustoßen, überlegt Alex ernsthaft einzusteigen. Bruno heuert derweil auf einem Kreuzfahrtschiff an - er braucht Abstand von seinen Sorgen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph gefällt es zunehmend, seine Zeit mit Ariane zu verbringen und sie entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten. Um ihre Beziehung mit Christoph zu vertiefen, verabredet sich Ariane mit ihm in der Almhütte. Doch plötzlich bricht ein Feuer aus. Lucy und Bela erhalten von Werner den Auftrag, das Marketing für den bayerischen Business-Lauf zu übernehmen. Begeistert legen die beiden sofort los und organisieren eine Drohne für die Filmaufnahmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana lebt im Angesicht des Todes über ihre Verhältnisse. Als sie Pacos Hilfe ausschlägt, verstärkt sie ungewollt sein Gefühl der Machtlosigkeit. Saskia verwehrt sich dem Mitleid der anderen und besteht tapfer darauf, allein klarzukommen, bis sie der Schmerz über das Aus ihrer Liebe überwältigt. Nika sieht ihrem Date mit Conor mit Vorfreude entgegen. Doch dann befürchtet sie, dass Conor noch nicht für eine neue Beziehung bereit ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie quält es, dass Moritz ohne Abschied nach New York verschwunden ist. Doch der hat seine Gründe, gerade nicht mit ihr sprechen zu können. Richard kommt nur schwer damit klar, Niclas weiterhin ertragen zu müssen. Er ahnt nicht, dass Niclas nur darauf wartet, seinen Trumpf auszuspielen. Derweil will Ben nicht wahrhaben, dass das Baby wirklich von ihm sein könnte. Wird ein Vaterschaftstest den Beweis liefern?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin sucht nach ihrem Alkoholabsturz ein klärendes Gespräch mit Gerner, doch der bleibt skeptisch. Dann wird sie in der Selbsthilfegruppe mit ihren Abstürzen konfrontiert und schamerfüllt droht Katrin, wieder zum Alkohol zu greifen. Emily ist erleichtert, dass Paul ihr verzeiht und für sie da ist. Sie will Aaron anzeigen. Obwohl Gerner ihre Hoffnung auf ein erfolgreiches Verfahren ausbremst, lässt sie sich nicht mehr davon abbringen.